批國防特別預算玩火 鄭麗文：賴清德勿成為下一個澤倫斯基

國民黨主席鄭麗文在台中受訪談論國防特別預算。（記者廖耀東攝）

總統賴清德明年度將追加1.25兆新台幣國防特別預算，國民黨主席鄭麗文今日表示，美國總統川普近日致電日本首相高市早苗後，東北亞緊繃局勢緩和，俄烏戰爭即將落幕，當世界要遠離戰爭時刻，呼籲賴清德總統不要輕言挑起戰爭敏感神經，台灣不可成為下一個烏克蘭，俄烏戰爭即將結束，難道賴清德要成為下一個東亞澤倫斯基嗎？

鄭麗文今日上午至台中市清水區紫雲巖參拜，她受訪表示，台海和平穩定，不僅關乎台灣人民生命，也會影響全世界局勢，大家高度關注，絕對不可輕易挑起戰火，更不要在2027年兩岸進行軍事決戰嗎？身為國家領導人一言興邦、一言喪邦，請賴總統要三思，不要點火玩火，這是違背整個國家與社會期待，兩岸和平或戰爭局勢豈能兒戲。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文說，自己語重心長喊話，如同國民黨長期堅持和平最高價值，不要成為麻煩製造者，請賴清德重新調整路線語發言，不要因為個人政治領導危機，將整個台海都賠進去，這是非常不負責任的危險行徑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法