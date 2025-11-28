為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    坐高市早苗總裁位置自拍惹議 陳宥丞澄清：自民黨常態接待流程

    2025/11/28 12:46 記者甘孟霖／台北報導
    民眾黨主席黃國昌近日率黨內青年團訪問日本。（陳宥丞提供）

    民眾黨主席黃國昌近日率黨內青年團訪問日本。（陳宥丞提供）

    民眾黨主席黃國昌近日率黨內青年團訪問日本，隨團的北市議員陳宥丞貼文表示至現任首相兼自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀，同時坐在高市早苗的位置上拍照，此舉引發許多台灣網友批評沒禮貌。對此，陳宥丞今（28日）發文解釋，邀請貴賓入座拍照本就是常態接待流程。

    陳宥丞表示，自民黨總裁室邀請貴賓入座拍照本就是他們常態的接待流程之一，不同國籍來賓都會受邀坐下拍照，為參訪留作紀念。簡單說，只要有去自民黨參訪過的，幾乎都會留下一張難得且有意義的照片，更能感受自民黨接待來賓的熱情。

    他說，歷來台灣赴日參訪考察交流，不分國會或地方議員，藍綠白都有在總裁桌位置合影，這樣一個行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人以管窺天，井底之蛙的醜態。

    陳宥丞批評，都什麼年代了，竟然還有總裁的位置一般人民不能坐的迂腐思維，這才是真正的可悲。

    陳宥丞坐在總裁位。（陳宥丞提供）

    陳宥丞坐在總裁位。（陳宥丞提供）

