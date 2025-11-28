川普要高市早苗低調？ 蔡依橙：美日台盟友圈多拿到一張免費的好牌

美國總統川普近日與日本首相高市早苗通話。（法新社）

中日關係急遽惡化，美國總統川普近日先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，有美媒指稱，川普在電話中委婉勸說高市不要在台灣問題上刺激北京，引發外界討論。日本政府27日發出聲明駁斥。對此，醫師蔡依橙表示，日本官方否認了川普高市的對話中，有提及對台灣主權發言的討論，這顯示，實際上這通電話，可能就只是請高市日後少說兩句，但沒有要高市收回言論，也沒有指責高市的說法是錯的。

蔡依橙在臉書PO文表示，親中者評論多認為，川普要高市低調，表示美國承認中國可以在台灣主權上有自己的主張，甚至願意因此約束日本，但我的看法不同，主要是日本官方否認了川普高市的對話中，有提及對台灣主權發言的討論，這顯示，實際上這通電話，可能就只是請高市日後少說兩句，但沒有要高市收回言論，也沒有指責高市的說法是錯的。

蔡依橙指出，但為了讓川普打這通電話，中國是付出代價的。前一天川普習近平通過電話，根據報導，這很可能是習近平拿「承諾加速買大豆」或取消其他貿易限制換來一通抱怨電話的機會，習近平的長篇抱怨，是希望美國要求日本收回言論，這點最終川普沒答應，這就表示中國之前承諾人家要買大豆，到現在進度嚴重落後，使得習近平的談判籌碼跟信用降得很低。

蔡依橙續指，在國際談判中，尤其跟川普，你要什麼東西都不是一張嘴就能要到，是要拿東西來換的，而拿實質的東西，去換一個「日本未來不要再言語上刺激中國」，這就表示中國的弱點，就是面子，不管是對外的，或者是對內的，日本說說自己的意見，中國就要拿籌碼來換，怎麼看都是美日台盟友圈多拿到一張免費的好牌，至於美國承認中國對台灣的主權聲索，那就更悖離事實了。

蔡依橙直言，如果中國對台灣真的有主權，那為什麼所謂的「中國台灣省」還能跟美國採購武器？能編列自己的預算去發展國防工業？中國的談判，一直都會卡在面子裡子都要的困境，而因為面子是習總書記的，裡子是中國人的，最後拿到的都是習總書記的面子，犧牲的代價，永遠都是中國人。

