閃靈樂團在重金屬大國表演！林昶佐脫了 台粉嗨喊：差點失去聽力

作家孟買春秋今於臉書粉專轉發一名人在芬蘭的台灣網友PO文。（圖擷取自孟買春秋臉書粉專）

閃靈樂團在「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節驚喜合體，活動27日於芬蘭首都赫爾辛基登場，駐芬蘭大使林昶佐沒有缺席。一名人在芬蘭的台灣網友分享，幸運拿到音樂節門票看到林昶佐的表演，笑說「有幸在重金屬大國欣賞了台灣和芬蘭的重金屬樂團表演。一度覺得要失去聽力」，PO文曝光引發大量網友迴響。

作家孟買春秋今於臉書粉專轉發一名人在芬蘭的台灣網友PO文，內容提及「很幸運的拿到F:F:F的票，有幸在重金屬大國欣賞了台灣和芬蘭的重金屬樂團表演。一度覺得要失去聽力，但是心臟跳很快，尤其是聽到林昶佐說我們在這裡有人可能會生氣但是give it a xxxx」。

孟買春秋坦言，「芬蘭並不常出現在台灣的雷達，反之亦然。並不是之前的人沒做事，而是換個管道，台灣在該國的能見度更高。在重金屬大國投其所好，蠻酷的。」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「在奧地利的大使會指揮樂隊，在芬蘭的大使會死腔，也是很合理的」、「奧地利大使可以指揮，芬蘭大使可以唱重金屬

台灣真帥」、「如果我是芬蘭人，然後聽到這個人曾經是立委，現在是外交官，我會覺得酷斃了」、「看起來肥迪都還有自主訓練，在那麼冷的國家持續保持身材」、「真的很欣賞民進黨的用人惟才。蕭美琴駐美，謝長廷駐日，謝志偉駐德，現在的芬蘭，奧地利，歐盟。更敬佩這些人願意為台灣的外交努力，辛苦了」。

