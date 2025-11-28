曝任內「中國動武三階段」！陳水扁聲援賴清德：哪裡錯了？

前總統陳水扁。（資料照）

總統賴清德26日指出，中國2027年要完成「武統台灣」為目標，部分媒體片面錯誤解讀為2027年要完成對台動武，賴清德也因此挨轟，總統府則澄清，賴指的是2027年中國要完成「武統台灣」的準備。對此，前總統陳水扁今日表示，總統府當然要公開澄清以正視聽。他透露，他過去任內掌握中國對台動武三階段任務準備的情資，也據以提醒國人要有危機意識，最後他也質問：「為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？」

總統賴清德26日在記者會上提及，北京以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，被部分媒體解讀為「證實」中國2027攻台。總統府發言人郭雅慧澄清，這是錯誤的片面解讀，賴總統是指，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅；2027年是源自包括美國國會報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

陳水扁今日在臉書發文表示，部分媒體片面錯誤解讀賴清德發言，認為2027年要完成對台動武，總統府當然要公開澄清以正視聽。他也表示，自己任內掌握中國對台動武三階段任務準備的情資，也據以提醒國人要有敵我意識、危機意識、憂患意識。「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」

陳水扁指出，當年中國要完成對台動武三階段準備的時間表是這樣的：「2007年前，完成全面應急作戰能力的準備；2010年前，完成大規模作戰能力的準備；2015年前，完成決戰決勝作戰能力的準備。」後來國防部2018中共軍力報告也說，2020年前，完成對台全面用武作戰準備 。

陳水扁表示，以上有關來自中國軍事威脅的戰略意涵都是這樣看待的，「完成⋯的準備」與賴總統說「完成⋯為目標」，指的是一樣的東西。他最後也說：「為了避免錯誤解讀，以訛傳訛，總統府適時的澄清說明，哪裡錯了？」

