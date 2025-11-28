徐春鶯受中共資助幫站台？黃珊珊：不能亂槍打鳥政治操作

民眾黨立委黃珊珊表示，說徐春鶯接受指示、受人資助是非常嚴厲的指控，不能隨便亂槍打鳥、政治操作。（記者李文馨攝）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，新北地院昨裁准羈押禁見。徐過去曾替競選台北市長的民眾黨立委黃珊珊站台，黃珊珊回應，說徐接受指示、受人資助是非常嚴厲的指控，需拿出具體證據，不能隨便亂槍打鳥、政治操作。

黃珊珊今天表示，昨天看到新聞的時候，他們跟大家一樣震驚。徐春鶯是民眾黨新住民委員會主委，是黨內重要職位，而檢方披露的內容並不明確，在此之前，媒體未審先判，包括受指示、受資助。

黃珊珊說，對他們來說，徐春鶯對新住民服務非常周到、且非常長久，當時在台北市政府，他們非常重視新住民權益，因此成立新住民委員會，徐春鶯長期投入社會公益。選舉期間，徐春鶯願意支持自己跟柯文哲，爭取各界支持是每一位候選人都應該做的。

她認為，說徐接受指示、受人資助是非常嚴厲的指控，需要拿出具體的證據，不能這樣子隨便亂槍打鳥、做政治操作。任何人沒被定罪前都是無罪推定，而去年至今的司法程序，已經看過太多押人取供、羅織罪名，不希望類似事件發生在這些更無辜的民眾身上，希望民眾有權利捍衛自己的權益。

