海鯤號出航吸引民眾到港邊加油 王定宇讚團隊「不眠不休守護台灣」

國造潛艦海鯤號。（資料照）

國造潛艦（IDS）海鯤號首次連續2天海測，今上午再度從台船碼頭出發，進行第5次浮航測試。對此，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇表示，「台灣取得潛艦困難嗎？非常非常困難，在國際環境下，甚至不是有錢就能買得到需要的技術和零組件。」

王定宇今於社群平台發文提及，有一群人，不眠不休地在海昌廠內努力，希望能夠造出台灣第一艘自製潛艦，希望能夠補上台灣安全所需的水面下戰力。

請繼續往下閱讀...

在某些人處處潑冷水，甚至惡意阻擾台灣提升防衛力量的當下，有更多的台灣人，願意到高雄港邊，為這群努力的海昌計劃人員加油，令人感動！

王定宇最後說，「謝謝諸葛老師和這一群台灣軍迷好友們，你們代表著一股強大的支持守護國家的力量！」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「謝謝所有愛臺灣的人！」、「我海軍聲納兵退伍我支持我驕傲海鯤，加油！」、「支持國防提升！阻擋境外敵對勢力！」。

海鯤號第四次SAT浮航測試影片：

相關新聞請見︰

海鯤號連2天浮航測試 離潛航測試僅一步之遙

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法