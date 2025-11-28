為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    全民安全指引詢問度高宜蘭民眾還未收到 縣府說明原因

    2025/11/28 11:34 記者游明金／宜蘭報導
    國防部印製「臺灣全民安全指引」，宜蘭很多民眾疑惑為何迄今未收到？ 詢問度相當高。（資料照）

    國防部印製「臺灣全民安全指引」，宜蘭很多民眾疑惑為何迄今未收到？ 詢問度相當高。（資料照）

    國防部印製「臺灣全民安全指引」，提升民眾面對天災、疫病、極端氣候與敵人侵略等危機挑戰的應變能力；許多縣市已開始發放，但宜蘭縣很多民眾疑惑為何迄今未收到？縣府民政處解釋，宜蘭縣被列為第3梯次縣市，國防部預計12日15日寄送，縣府會在收到後2週內完成發送。

    內政部配合國防部規劃印製的「臺灣全民安全指引」，已協調各縣市政府與鄉鎮市公所，將普發至全國980餘萬家戶，紙本指引分4梯次寄送至各公所，預計在明（115）年1月5日前發送完成。

    全民安全指引第1梯次已在11月19日起，陸續寄送至臺北市、臺南市、新竹縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市及部分山地原住民鄉（區）公所，並請公所在收到貨後的2週內發送完成。

    宜蘭很多民眾在問為何還未收到手冊？縣府表示，最近新聞一直報，宜蘭的詢問度很高，很多人都相當期待，但宜蘭列在第3梯次縣市，預計12月15日才會寄送，不過，大同鄉與南澳鄉2原住民鄉鎮，因考量幅員廣、交通距離長，已列在第一梯次送達並開始發送，目前發送過程都相當順利。

    縣府民政處表示，宜蘭縣有19萬1914家戶數，以宜蘭市最多4萬840戶，請未收到的民眾再稍候，安全指引印製完成會依預訂時間寄達各鄉鎮市公所，由村里幹事、村里長或民政人員協助發放，會在收到手冊後，2週內發送完成。

    國防部印製「臺灣全民安全指引」，宜蘭很多民眾疑惑為何迄今未收到？ 詢問度相當高。（資料照）

    國防部印製「臺灣全民安全指引」，宜蘭很多民眾疑惑為何迄今未收到？ 詢問度相當高。（資料照）

    國防部印製「臺灣全民安全指引」，宜蘭很多民眾疑惑為何迄今未收到？ 縣府解釋宜蘭被列第3梯次縣市，國防部12月15日才會陸續寄送。（宜蘭縣政府提供）

    國防部印製「臺灣全民安全指引」，宜蘭很多民眾疑惑為何迄今未收到？ 縣府解釋宜蘭被列第3梯次縣市，國防部12月15日才會陸續寄送。（宜蘭縣政府提供）

