中配錢麗遭除籍後續鼓吹武統 北社赴陸委會籲撤銷居留權

包括北社在內的多個本土社團，28日在立法院舉行《守護民主台灣、反制強制統一：台灣之盾X全民國家防衛體系》呼籲朝野團結，不做侵略者的協力者記者會。（記者叢昌瑾攝）

針對中國籍配偶錢麗在台發表武統言論仍持續居留台灣，台灣北社社長羅浚晅在今（28）日的記者會上點名錢麗，痛批其利用台灣的民主自由傷害國家，並宣布上午11時率團前往陸委會，要求政府針對此類配合境外敵對勢力的個案嚴格執法。

羅浚晅上午在記者會中指出，錢麗是中國滲透台灣一個最顯著的例子，利用台灣給予的居留權利，享受健保與自由民主的生活，但其發表的言論卻是主張「武力統一台灣」。

羅質疑，這種言論毫無邏輯且反智，台灣社會不應容忍這種「吃台灣米、喝台灣水」卻反過來傷害台灣的人。他認為，言論自由不該是傷害台灣的工具，對於鼓吹武統的人，國家應展現力量予以譴責、處罰，並遣送出境。

羅浚晅進一步說明，錢麗此前因武統言論傷害台灣人民，戶籍雖已被取消，但若她繼續發表武統言論，即代表其仍在「再犯」，法律上應給予第二次評價。他強調，這呼應了賴清德總統所宣示的「一國兩制台灣方案是不可碰觸的紅線」，政府必須動用積極的國安法制來處理居留權問題，不能讓這些人繼續留在台灣內部進行破壞。

除了錢麗案，羅浚晅也引述國民黨前中常委何鷹鷺，痛批國民黨在「統一是中華民國統一中華人民共和國統一」議題上立場不清，甚至引境外勢力傷害本土政權，這已非藍綠之爭，而是生存之戰。

羅浚晅預告，北社與多位台灣意見領袖將前往陸委會，關切政府處理這些「在地協力者」傷害台灣的法律程序。他強調，台灣是最重視民主法制的國家，但對於明知故犯、配合敵對勢力的人，必須透過廢止居留、遣送出境等手段，落實真正的「台灣之盾」。

包括北社在內的多個本土社團，28日在立法院舉行記者會。（記者叢昌瑾攝）

