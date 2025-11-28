號召成立「台灣之盾聯盟」 民團：勿成侵略方「在地協力者」

包括北社在內的多個本土社團，28日在立法院舉行《守護民主台灣、反制強制統一：台灣之盾X全民國家防衛體系》呼籲朝野團結，不做侵略者的協力者記者會。（記者叢昌瑾攝）

面對中國日益升高的軍事威脅與統戰滲透，總統賴清德近日宣布政府國安行動方案因應，台灣北社今（28）日聯合逾50個民間社團召開「守護民主台灣、反制強制統一」記者會。會中除力挺賴總統日前提出的國安行動方案外，更宣布將推動民團升級為「台灣之盾聯盟」，推動全民國家防衛體系，呼籲朝野團結，切勿成為侵略者的「在地協力者」。

台灣北社社長羅浚晅表示，此刻是台灣的關鍵時刻，敵人不僅在國門外，更有許多在地協力者毫不避諱地在國內騷動。他強調，「台灣之盾」象徵自我保護與防衛，並非挑釁或攻擊。

羅指出，北京當局正加速推進將「民主台灣」變成「中國台灣」，而國內部分人士配合北京論述，主張一國兩制或和平統一，這已非單純政治立場，而是破壞台灣生活方式的行為。他明確呼籲政府應依法行政，對配合境外勢力破壞憲政者予以嚴懲，甚至廢止居留、遣送出境。

彭明敏基金會董事長楊黃美幸則以歷史為鑑指出，從1945年國民黨與共產黨談判、1984年中英聯合聲明後的香港變局，到西藏簽署和平協議後的下場，皆證明與中共和平談判是「與虎謀皮」。

她強調，唯有增加國防預算才能保台，並痛批在野黨若刪減國防預算，形同配合中共意願的協力者。她也呼籲加強全民對中共本質的認識，避免台灣步上維吾爾族的後塵。

針對教育層面的防衛，台灣教師聯盟理事長潘威佑認為，「民主啟蒙教育」是第一道防線。他表示，除了軍事上的盾，台灣更需具備民防教育與媒體識讀能力，讓年輕世代理解自由得來不易。

潘威佑強調，台灣真正的危險在於自我放棄，教育的責任在於避免人民在心理戰中低頭；當全民具備民防技能與認知作戰識別能力，台灣才不會被瓦解，能守住屬於自己的價值。

開南大學副校長、國安戰略學者陳文甲分析，賴清德總統提出的行動方案，已將國家戰略從被動防守轉為主動應對。他指出，政府將「一國兩制台灣方案」劃為紅線，並透過成立跨部會專案小組，強化社會韌性與跨國合作來反制認知滲透。

陳文甲也提到，政府預計投入1.25兆特別預算建構不對稱戰力與AI作戰體系，這是「以實力換和平」的具體展現，象徵台灣邁入民主防禦與科技防衛並進的新階段。

羅浚晅宣布，未來逾50個社團將考慮升級為「台灣之盾民主聯盟」，不再糾結於歷史解釋，而是以台灣的立場與敘事，採取實力主義與現實主義來捍衛國家安全，呼籲台灣社會良心團結，共同支持政府。

