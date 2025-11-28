為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中配徐春鶯涉違銀行法遭收押 林楚茵轟：黃國昌遇到自己人就失靈？

    2025/11/28 10:46 即時新聞／綜合報導
    徐春鶯。（資料照）　

    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯違反銀行法、刑法詐欺、偽造文書、反滲透法等罪嫌，昨遭檢方聲押禁見獲准。對此，民進黨立委林楚茵批評，是裝睡還是縱容？民眾黨內藏「共諜＋詐欺犯」，黃國昌的「揭弊神技」遇到自己人就失靈？

    林楚茵今日於社群平台發文提及，黃國昌整天咆哮別人，遇到黨內涉嫌「紅色滲透」與「金融詐貸」就裝死一點聲音都沒有，是心虛還是縱容？

    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯被法院裁定「羈押禁見」！檢調查出的事實觸目驚心，是「出賣國家安全」與「掏空金融秩序」的雙重重罪：一方面涉嫌以不實文件向銀行詐貸約2000萬元。另一方面又涉嫌受中共指示與資助，為柯文哲、黃珊珊助選。黃國昌嘴巴喊打詐，結果民眾黨中央就是最大詐騙集團？！

    黃國昌一再消費打詐議題，結果民眾黨的核心幹部，竟然是涉嫌利用假文件、向銀行詐貸2000萬的詐欺慣犯！身為黨主席的黃國昌視而不見，這就是民眾黨所謂的「新政治」嗎？

    林楚茵怒轟，「一邊喊著居住正義、財政紀律，一邊卻讓詐貸嫌疑犯身居高位？若非檢調介入，後果不堪設想！試想，若徐春鶯當初真的順利當上立委，中國滲透台灣根本如入無人之境，也難怪國民黨急著修國籍法幫中配擔任公職解套！」

