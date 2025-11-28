被日本大咖拒見白營跳腳 吳思瑤：自己人緣差還怪人？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌率團訪日，「涉外人士」爆料多位親台派政治人物拒絕，民眾黨副秘書長許甫昨聲稱「涉外人士」將古屋圭司等國會議員們全都罵成不親台的「小咖」，呼籲總統府、外交部等單位應出面澄清。對此，民進黨立委吳思瑤表示，「不合昌意，就秋後算賬？挾怨報復？自己人緣差還怪人？」

吳思瑤在臉書PO文表示，「不合昌意，就秋後算賬？挾怨報復？你嘛幫幫忙！自己人緣差還怪人？黃國昌訪日見不到日政壇大咖要角，不檢討民眾黨的親中路線、個人爭議人設崩壞，卻找外交部出氣？要外交部說明？」

吳思瑤指出，外交部因應立委進行「國會外交」，給予必要協助，不分黨派一視同仁，黃國昌此行外交部也盡力協助安排，但日方的意願不能強人所難，見不到日方政要就怪罪外館，實在太超過。

吳思瑤續指，她更要說，黃國昌此行率民眾黨青年局訪日，「政黨行程大於國會外交」，要求外交部完全配合黃主席指示，豈不是公然把國家公器拿來私用？把外交人員當作民眾黨工使喚？

吳思瑤直言，「不合昌意，就秋後算賬？黃國昌公私不分、挾怨報復劣跡斑斑，就拿我們司法法治委員會來說。」司法院、法務部都是最大受害者，她真的為外交部抱屈，也擔心啊。

