童振源：守護國家利益 新加坡實施「防止外來干預法」

台灣駐新加坡代表童振源受訪說明，為守護國家利益，新加坡已實施「防止外來干預法」。（記者陳宇睿攝）

新加坡政府對外開放，同時強化內部安全防範滲透。台灣駐新加坡代表童振源接受本報「官我什麼事」專訪時表示，星國政府實施《防止外來干預法》，被列「政治影響力者」，須揭露與外國政府連結訊息。他說，華人移到新加坡，也盼落地生根，不要落葉歸根。新加坡人對於國家認同、國家忠誠，是相當高的。很多人覺得如要替中國政府做事，是不能接受的。

童振源說，新加坡是移民社會，他們對外來人才當然歡迎，但也非常擔心，外來人才一旦與外國連結，會造成內部分裂。因為新加坡非常小，如果沒有一個獨立地位與國家利益整合性，內部社會分裂後，國家很難往前走。在這個情況下，新加坡政府特別是在前任總理李顯龍時代，他講華人移到新加坡，「不要落葉歸根，而是落地生根」，他說新加坡人、新加坡的華族，應該要講好新加坡的故事。

童指出，當然，這不代表新加坡政府可以控制或防止一些不必要的外國干預。為此，2021年通過《防止外來干預法》，該法2023年底生效，2024年實施。其中，被列「政治影響力者」，如果與外國政府有連結，經常交流，必須揭露很多訊息，包括跟外國政府互動，資金的交流，以及你與其有任何移民、或非移民接受的利益，這要讓大眾都知道，因為有可能會造成新加坡國家利益的危害。

童振源舉例說，若跟中國政府有資金往來，一般的往來並沒有被要求揭露，但如果有移民或非移民利益，這是要揭露的。比如說一些人擔任中國政協委員，這是要揭露的，或在那邊有特殊待遇，也是要揭露的。當然如果中國政府有給錢，這也要揭露的。

針對該法實施，童振源說，到目前並沒有看到爭議，該法不是針對所有的人，生效到現在為止，才5個人被指定為「政治影響力者」。這一年半時間，目前看起來，他是針對真正跟中國政府有特殊的關係，或一些特殊連結的個人，才會適用該法；新加坡人內部蠻團結，所以他們對於政治，是以新加坡為主，國家認同，國家團結，國家忠誠，是相當高的。他們很多人也覺得如要替中國政府做事，是不能接受的，所以到目前為止，對於該法他沒有聽到有很大的負面聲音。

