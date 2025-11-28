駐新加坡代表童振源：台星可推小型核能等新能源交流

台灣駐新加坡代表童振源受訪談到台星可推小型核能等新能源交流。（記者陳宇睿攝）

新加坡作為台灣新南向政策的重要據點國家，擔任駐星代表兩年多的童振源接受本報「官我什麼事」專訪時表示，兩國有彼此優勢與互補的領域。他盤點除半導體方面的合作，在能源方面，由於新加坡95%是靠天然氣，未來希望有其他新能源的發展，包括地熱或小型的核能等，這些都是未來有機會與台灣做交流。

童振源說，新加坡與台灣的關係，非常密切、非常多元。1965年新加坡獨立到現在60年期間，初期台灣對新加坡軍事上的幫助相當大，延續到今天的星光計畫，雙邊在軍事的互動其實相當多。這個過程，不僅是軍事，包括經貿、人才、還有文化交流。目前新加坡是台灣第六大貿易夥伴，台灣是新加坡的第四大貿易夥伴，我們去年投資新加坡58.1億美金，佔我們對東協投資的68.3%，也佔了我們整個對外投資的12%，甚至超越中國。

他說，我們希望深入更多彼此有優勢、有互補的領域。第一個在半導體，台灣是世界最重要的生產國，我們在全球半導體產業鏈是沒有其他國家可以取代，但新加坡在半導體也相當重要，他們生產全球十分之一的半導體數量，以及生產了全球20%的半導體設備。在半導體這一塊，我們與新加坡有非常密切互動。1998年，當時台積電就投資了12億美金，2001年聯電投資36億美金，2022年聯電再投資50億美金，去年世界先進與荷蘭的恩智浦（NXP）合資78億美金投資，是新加坡最大單一製造業投資案。未來在半導體的合作，還會持續下去。

童振源說，第二塊是在AI，輝達執行長黃仁勳曾說過Taiwan is the center of the AI revolution，新加坡在AI的發展也非常快速，並樂意與台灣合作互動。第三塊是綠能，新加坡95%是靠天然氣，目前他們發展綠氫，太陽能全面鋪設，以及從外國輸入電力，但更重要是其他未來新能源的發展，包括地熱或小型的核能等，這些都是未來有機會與台灣做交流。第四塊是生殖生物科技醫療，全世界十大藥廠，有九大的亞洲總部設在新加坡，他們生產了全球80%DNA的晶片，所以在生技這一塊投入相當大。

