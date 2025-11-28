徐春鶯涉反滲透法 吳靜怡諷白「紅色蜘蛛網」：中國疑雲非單一事件

檢調偵辦台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯（圖左）涉反滲透法等案，發現她涉受中國指示，先後替民眾黨總統候選人柯文哲（圖右）、台北市長候選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持。（資料照）

檢調偵辦台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯涉反滲透法等案，發現她涉受中國指示，先後替民眾黨總統候選人柯文哲、台北市長候選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持，媒體人吳靜怡批評，徐春鶯是民眾黨的核心人物，她也質疑徐並非一般助選，並認為「民眾黨近年的中國疑雲，已不再是單一事件，而是連成一張越來越清晰的『紅色蜘蛛網』」！她也質疑，「政黨是不是一再為了私利操作中配議題？為了私利撕裂台灣人與新住民情感？」

吳靜怡在臉書發文直言，徐春鶯涉介選不是單點事件，恐怕是跨兩年的系統性佈局！她表示新北地檢署偵辦徐春鶯案，揭露了一條長達兩年的滲透鏈，從2022年台北市長選舉到2024年總統大選，徐春鶯被檢調認定疑似受中方「滲透來源」指示、資助，先替黃珊珊助選，再替柯文哲站台、宣傳。

吳靜怡指出，徐春鶯是曾被民眾黨列為「不分區潛在人選」的核心人物，更被栽培為黨中央主委幹部！她也質疑，這不是一般助選，而是反滲透法的完整典型案例，從指揮鏈、金流鏈、行動鏈，三條線交織，成為完整的滲透網絡。

吳靜怡說明，2023年10月徐春鶯曾列入民眾黨不分區立委名單，被評為比國民黨還要紅，後因被爆出疑似中共黨員身份及統戰經歷（如一段影片顯示她打扮成紅衛兵唱紅歌、歌頌毛澤東）而引發政壇熱議，最終未獲提名。同年11月3日，黃珊珊傳LINE給柯文哲表示：「今天中時聯合社論都在幫陸配講話」、「讓子彈飛一下」、「要不要我找國台辦聊聊」柯文哲見狀回：「陸配依照原定計畫進行，讓她充分曝光，看她有沒有能耐打贏，反正我們備胎先準備好。」

吳靜怡直言，這表示柯文哲刻意在媒體面前說沒見過徐春鶯，但卻是企圖隱瞞「原訂計畫」？計畫的背後是不是跟國台辦有關？她也質疑，「民眾黨近年的中國疑雲，已不再是單一事件，而是連成一張越來越清晰的『紅色蜘蛛網』」！

吳靜怡分析，從馬治薇涉收中國資金參選立委，被質疑是境外勢力的「被動接收者」，如今徐春鶯被檢調認定涉受中方指示、資助，甚至本身即為滲透來源，民眾黨內的角色已從「接受金援」升級為「執行滲透」，民眾黨不是偶然踩到紅線，而是愈走愈深，從被動到主動、從被資助到被滲透，政治核心層層被外力滲入，形成一張就像是以柯文哲為中心、向外延展的紅色網絡。

吳靜怡強調，無論民眾黨怎麼一再地否認「個案」，但已經累積成「結構」！要成為民眾黨的大咖不容易，似乎要有一案又一案的資歷！

吳靜怡說，根據檢調掌握的證據顯示，徐春鶯涉犯三大類罪行，包含「接受中方指示及資助，介入台灣選舉，為特定候選人宣傳，違反《反滲透法》不得站台、造勢或接受媒體採訪宣傳的規定」、「從事地下匯兌逾千萬元」、「持不實文件詐貸2000餘萬元」。

此外，徐春鶯還涉嫌與天擎生技吸金案有關聯，2021年擔任該公司監察人，該案涉及假增資、真賣股不法獲利上億元，另6名被告包含共謀詐貸及被徐女找去參與造勢者，分獲交保。

吳靜怡也批評，民眾黨是對岸的政治通道看來不是評論，徐春鷹成為實槌證據；介選成為外力操控台灣選舉的國安事件，不只資助地方選舉，滲透層級從政黨立委、市長到總統大選。

吳靜怡在文末也直言，政黨是不是一再為了私利操作中配議題？為了私利撕裂台灣人與新住民情感？想起徐春鷹在柯文哲選前之夜登台高呼「只有柯把新住民放在首位」，有夠諷刺！

