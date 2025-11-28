中配徐春鶯涉違銀行法遭收押 黃帝穎：可重判10年

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因違反反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，昨遭檢方聲押禁見獲准。（資料照）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因違反反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，昨遭檢方聲押禁見獲准。律師黃帝穎指出，徐春鶯涉犯反滲透法，最重僅5年有期徒刑，不過涉犯罪責最重的則是違反銀行法，可重判10年徒刑。

黃帝穎在臉書發文指出，民眾黨原納入「不分區立委安全名單」的中配、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，涉犯罪責最重的不是反滲透法，而是違反銀行法可重判10年徒刑。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎說明，徐春鶯涉犯反滲透法，最重僅5年有期徒刑，真正重罪是詐騙案中常見的銀行法，徐春鶯被法院裁定羈押的罪名中，違反銀行法第125條，處3年以上10年以下徒刑。若是徐春鶯犯罪獲取之財物或財產上利益達新台幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2500萬元以上、5億元以下罰金。

黃帝穎也指出，偵辦民眾黨原擬提名不分區立委屬於矚目案件，檢察官嚴謹偵辦才能連過法院兩關。他也強調，「檢察官蒐證說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票」、「檢察官嚴謹偵辦，才能以證據說服法院徐春鶯罪嫌重大且有羈押必要，法院開庭審理後才會裁定被告羈押禁見」。

黃帝穎也質疑，徐春鶯涉犯反滲透法，促使社會檢驗總統市長候選人的國家忠誠。雖然反滲透法的5年徒刑，不如違反銀行法的7年以上或10年徒刑重罪，但社會仍高度關注中國資助或指示徐春鶯在總統選舉、市長選舉支持了哪些候選人？這同時檢驗被中國支持而既得利益的這些候選人，有哪些言行背棄對台灣民主憲政的忠誠義務？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法