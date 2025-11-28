為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    放寬中國籍者參政 卓榮泰質疑：效忠哪一國？

    2025/11/28 07:59 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰。（資料照）

    行政院長卓榮泰。（資料照）

    立院國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，要讓未完成放棄中華人民共和國國籍的中配，可以擔任中華民國公職。行政院長卓榮泰昨晚接受電視專訪表示，若有雙重國籍的立委質詢他，他要反問，「你的雙重效忠到底效忠誰，到底是代表哪個國家來問我，我要回答中華民國還是中華人民共和國，我都不清楚」；他強調，這要斷然拒絕，絕對不能發生。

    卓揆昨晚接受年代新聞台「新聞面對面」專訪，他表示，「國籍法」規定公職不能有雙重國籍，對其他國家都適用，但有國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，「我也不能把他當作本國，這就是一個雙重效忠的問題」。

    卓揆指出，若要參選公職，就要清楚告訴國人，「你只效忠中華民國，參選公職就要效忠中華民國」，政府要求參選人撤銷國籍，為難的是中華人民共和國，不要拿來為難中華民國。

    對於被問到是否擔心台灣瀰漫親中氛圍，卓揆表示，他擔心的是類似狀況並非國人自動自發，而是由於對岸滲透、融合影響，改變國家未來的命運，陷入茫茫不知的危險，「這不是我們的選擇」，等到有天2350萬人都說要成為中國人，誰阻止得了？

    卓揆說，若對岸透過滲透國軍、社會等，讓人民產生錯誤觀念，台灣將走向錯誤道路，因此賴總統才在今年國安高層會議上提出5項威脅、17項因應措施，避免錯誤訊息改變國家與民眾的命運。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播