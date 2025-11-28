為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高市早苗稱無權認定台灣地位 矢板明夫：就是不承認台灣屬於中國

    2025/11/28 00:42 國際新聞中心／綜合報導
    日首高市早苗在與在野黨魁的討論會中表示，日本沒有立場認定台灣的法律地位，再次引發議論。（歐新社檔案照）

    日首高市早苗在與在野黨魁的討論會中表示，日本沒有立場認定台灣的法律地位，再次引發議論。（歐新社檔案照）

    繼「台灣有事」是否構成日本行使集體自衛權要件的爭議後，日本首相高市早苗26日與在野黨黨魁的討論會中表示，「日本沒有立場認定台灣的法律地位」，再次引發議論，部分媒體更藉此大作文章。資深媒體人矢板明夫27日在「臉書」發文指出，高市說日本無權認定台灣地位，也就意味著日本不會承認台灣屬於中國，這才是真正讓北京最難接受的地方。

    高市本月初關於「台灣有事」的發言，引發中國強烈反彈，接連祭出報復措施，要求她撤回發言。而在黨魁討論會中，高市表示，日本與台灣維持非政府間的實務關係，日本根據「舊金山和約」放棄有關台灣全部的權利與權限，因此沒有立場認定台灣的法律地位。這段發言遭質疑高市是否開始從「台灣有事，就是日本有事」的立場退縮，部分媒體更解讀為高市已經「改口」、「不再支持台灣」。

    矢板指出，這些解讀犯了根本性的誤判，高市從頭到尾都沒有收回任何發言，只是更加清楚地指出：「日本無權認定台灣地位」，因為這句「日本無權認定」，正是「台灣地位未定論」的核心。中國最希望日本說出口的，是「台灣是中國的一部分」，而高市公開且正式地否定了這點。

    矢板說，高市的態度看似低調，但她維持的正是台灣的國際法空間，表明台灣未來不由中國決定，日本更不會替中國背書。這不是妥協，而且恰恰相反，是對中國敘事的直接否定。

    矢板也提到，高市的發言讓人想起16年前的日本駐台代表齋藤正樹。2009 年，齋藤在中正大學演講時公開指出，日本依據舊金山和約放棄對台灣的所有權利，因此沒有資格片面認定台灣的法律地位，與高市的說法幾乎完全一致。

    然而，當時的馬英九政府對此強烈反彈，外交部還約談齋藤「表示遺憾與抗議」。由於馬政府的打壓，齋藤在任務推動上處處受阻，不到1年半便被迫離開台灣。這位熱愛台灣、理解台灣歷史法理的外交官，職涯也因此受到重創。

    矢板強調，十多年後，台灣社會與國際情勢都已改變，台灣人民對中國威脅與國際法脈絡的理解更加成熟，也更能辨識中國想強加於人的主權敘事。高市能在日本國會直接講出齋藤當年講過的話，就是變相承認：台灣的未來只能由 2300萬台灣人民自己決定。

