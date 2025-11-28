高雄市府網站老被「駭」！近年約526萬次 研考會登「被駭王」

高雄市政府各局處網站近一年來累計被駭逾526萬次，圖為市府1999服務平台。（記者王榮祥攝）

高雄市政府局處網站近1年遭駭客攻擊累計近526萬次，其中又以研考會逾202萬次、占38％最高。研考會分析，攻擊事件多來自境外，主要目的是讓系統當機。

市議員林智鴻總質詢指出，網路世代許多工作都跟資訊緊密結合，卻也衍生許多困擾，他注意到市府各局處網站常被駭客攻擊，去年8月到今年10月中旬累計被駭次數逾526萬次。

他進一步檢視，市府被駭率最高的研考會逾202萬次、占38％，二到四名分別為警察局、民政局、行政暨國際處、交通局，擔心若個資或機密文件被盜取，會造成個人資料被濫用、甚至公務機關行政紊亂可能。

林智鴻同時提及藍白財劃法惡修後，導致高雄資安經費補助驟減，恐影響整體資安維護，要求市府應正視問題、保持警戒、設法籌措經費，持續強化資訊安全。

副市長李懷仁答詢，會參考議員提醒與建議，市府近幾年已陸續汰除不必要的網站，辦活動也不使用府外網站、減少風險。

研考會主委陳博洲說明，研考會被駭頻率最高，是因為擔綱市府網站供給的主要單位角色；分析相關攻擊事件初判多來自境外，主要目的是造成系統當機和相關困擾，而非直接竊取資料。

但研考會也注意到外縣市曾有衛生機關網站被攻擊後、衍生個資外洩疑慮，列為市府管控資安的加強方向。

陳博洲說，目前資安維護大致分兩個原則、三個管理，兩原則就是向上集中管理和分層備員，以提高管理效率和安全性；三個管理大致就是事前防禦、事中應變和事後復原，強調對相關攻擊的應對措施。

