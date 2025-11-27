為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    淡江大橋通車路跑「未保留名額給在地人」 陳偉杰批公路局傲慢

    2025/11/27 23:24 記者黃子暘／新北報導
    陳偉杰批評，在地人忍受多年交通黑暗期，慶祝活動「保留名額或優先報名權利給在地民眾」是最基本的，沒想到「原來尊重這麼難」。（陳偉杰提供）

    連接新北市八里區、淡水區的淡江大橋預計在明年5月通車，交通部公路局規劃於明年4月舉辦「淡江大橋通車路跑及自行車活動」。市議員陳偉杰指出，他接到許多淡水、八里民眾反映活動缺乏宣傳，不僅未通知在地民眾與民代，新北市府也未接到活動相關訊息。陳偉杰批評，在地人忍受多年交通黑暗期，慶祝活動「保留名額或優先報名權利給在地民眾」是最基本的，沒想到「原來尊重這麼難」。

    陳偉杰說，淡江大橋3成多工程經費由地方負擔，在地人忍受施工帶來的不便，如今大橋即將落成，交通部在籌辦通車慶祝活動時，卻未邀請市府參與規劃，也未保留名額給在地人，知會在地民代，而這非「公路局首次展現傲慢」，先前淡江大橋舉辦上樑祈福儀式市府與在地市議員被蒙在鼓裡，儀式彷彿是為新任交通部長量身打造的「拍照打卡行程」。

    陳偉杰認為，淡水與八里人又再度被無視，「中央這種自我感覺良好的活動規劃要在地民眾情何以堪？」無論是擔憂怕被搶鋒頭，還是出於黨派之隔，傷害已經造成。

