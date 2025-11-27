造勢場場到！民進黨彰化縣長4人「類初選」 2議員都有交情不表態

立委黃秀芳在綠營為正國會，有同派系與親近的多位議員相挺。（取自黃秀芳臉書）

民進黨彰化縣長提名採取「類初選」，由於距離民調時間只剩下半個月，不只立委陳素月與黃秀芳，前彰化市長邱建富與現任市長林世賢都全縣走透透，同黨議員也大多數表態支持特定對象。不過，李俊諭與李成濟因為與4人都有交情，決定不表態，只要有造勢場合的邀請通通到！

李俊諭表示，這次爭取提名的4人，先後都當過縣議員，他與4人都曾是在議會的好夥伴，只要有邀請出席造勢會場，他就會到；未來就看誰出線，只要黨提名誰，他就支持誰。

請繼續往下閱讀...

李成濟指出，這4人都有各自勢力，他也與4人都有交情，在初選階段沒有支持特定人選，未來就等提名確定，他就支持黨的提名。

由於陳素月屬於新潮流，「彰化新芽連線」的縣議員楊子賢、藍駿宇、張欣倩、洪騰明與劉珊伶，全都出面力挺。

而隸屬正國會的黃秀芳，同派系有立委陳秀寳、縣議員莊陞漢、周君綾、洪子超，前縣議員陳秋蓉，以及理念相近的英系縣議員黃柏瑜。縣議員賴清美表示，她支持來自線西的女兒黃秀芳。

林世賢雖沒有派系，彰化隊成立大會也有縣議員許雅琳到場，由於許雅琳曾在市公所磨鍊，也被視為感恩。

而遭正國會除名的邱建富，對於爭取提名有自己步調，將於明天（28日）展開騎單車繞行全縣8處郵局，選擇從位於鹿港成功路1號的鹿港郵局出發，展現對初選的信心。

新潮流的立委陳素月，有「彰化新芽連線」議員力挺。（取自陳素月臉書）

彰化市長林世賢的彰化隊成立大會，沒有派系的他，有學界與產業界相挺，也有同黨議員站台。（取自林世賢臉書）

前彰化市長邱建富爭取民進黨彰化縣長提名，展現他多年耕耘基層的實力。（取自邱建富臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法