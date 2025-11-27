為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    翁章梁影像被盜用賣桑椹乾獲2000讚 嘉縣府：未經授權勿被騙

    2025/11/27 22:32 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁影片被臉書賣家盜用，大量網友按讚留言想購買。（擷取自網路影片）

    嘉義縣長翁章梁影片被臉書賣家盜用，大量網友按讚留言想購買。（擷取自網路影片）

    嘉義縣是農業大縣，縣長翁章梁行銷農產不遺餘力，但最近卻被詐騙集團用AI製作假影片推銷藕粉，今天更被發現有臉書賣家「台灣果園小店」直接盜用翁章梁拍攝的影片拿來賣「桑椹乾」，縣議員姜梅紅服務處主任姜鈞翔發現此事，在臉書發文提醒民眾切勿被騙，縣府晚間也說明，該賣家使用的縣長影片未經授權，與縣長無關，請民眾提高警覺。

    臉書賣家「台灣果園小店」盜用翁章梁的影片發在粉專，影片介紹義竹鄉特產桑椹的功能、效果，內文則是在賣桑椹乾，該影片傳播效果廣，到今晚按讚數接近2000，留言超過百則，大量網友詢問如何購買；縣府官方行銷臉書粉專「Q嘉義」趕緊前往留言影片未經授權，請民眾注意切勿被騙，結果竟被該臉書粉專刪除留言加封鎖。

    姜鈞翔說，先前縣長遭AI偽造影片，現在賣家直接盜用影片賣，手法愈來愈粗暴，畫面是真的、聲音是真的，但貼文販售內容是假的，詐騙還放上「有機認證」，提醒民眾請不要相信、不要加入、不點任何連結，看到影片推商品，一律提高警覺，如遇到可疑影片，可電洽反詐騙專線165或檢舉。

    嘉縣府表示，影片使用的縣長影像及發言，均未經授權，請民眾提高警覺，切勿受到錯誤資訊或詐騙手法影響。

    嘉義縣政府官方行銷粉專帳號留言提醒民眾注意，卻被臉書賣家刪除留言及封鎖。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府官方行銷粉專帳號留言提醒民眾注意，卻被臉書賣家刪除留言及封鎖。（嘉義縣政府提供）

    臉書賣家盜用影片賣桑椹乾。（姜鈞翔提供）

    臉書賣家盜用影片賣桑椹乾。（姜鈞翔提供）

    臉書賣家盜用影片賣桑椹乾。（姜鈞翔提供）

    臉書賣家盜用影片賣桑椹乾。（姜鈞翔提供）

