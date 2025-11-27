見不到日政要被抓包拿舊照取暖 陳宥丞坐高市早苗辦公桌遭砲轟！

陳宥丞直接坐在高市早苗的辦公桌上，被砲轟無禮。（圖翻攝自陳宥丞臉書）

陳宥丞回嗆網友。（圖翻攝自陳宥丞臉書）

民眾黨主席黃國昌近日率黨內青年團訪問日本，傳出想約見前首相麻生太郎、野田佳彥等政要被拒絕，但隨團的白營北市議員陳宥丞在社群卻PO出與麻生太郎的合影，被抓包是拿上次跟著前主席柯文哲訪日的舊照來發文，被鄉民酸爆。此外，訪團還去現任首相兼自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀，陳宥丞竟直接跑去坐高市早苗的位置，甚至拍照貼臉書，挨轟無禮；陳宥丞深夜解釋，「自民黨幹部請我坐下來拍照的」；但仍有網友認為不妥。

黃國昌25日起率青年團展開4天訪日行程，受日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司邀請，進入日本首相兼自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀，雖然沒能見到高市早苗本人風采，但還是跟她的辦公桌合了一張照，結果照片曝光引來大批鄉民嘲諷，「有見到高市早苗的桌子，收穫頗豐了啦」、「跟桌子合照是哪招？」、「一群人嚴肅的站在那裡，不認真看還以為那張桌子是棺木，民眾堂跑去參加喪禮是不是」、「重大突破！跟桌椅合照！」

26日陳宥丞在臉書發文，分享一張自己坐在高市早苗辦公桌的照片，讓網友們看了直搖頭，「超級沒禮貌與無知，真夠丟人的」、「真的很丟臉」、「請問你們是小學生去畢旅嗎？」、「國中生畢業旅行的水準」、「這些人到底腦袋是裝什麼？」、「天啊！超幼稚超沒禮貌」、「丟臉丟到日本」、「很沒政治人物的樣」、「不得不說是真的低能」、「別人的位置是在亂坐啥」、「即使經過同意，這也是相當無禮的行為！」、「有夠沒水準」。

陳宥丞：對方請我坐下來拍照的

律師林智群27日也轉發照片吐槽，「民眾黨陳宥丞議員是把日本自民黨總裁辦公室當成babyboss嗎？我以為高中生在參觀法庭時，才會坐在法官席上面裝模作樣擺拍一下。」

而陳宥丞27日回嗆網友，「你有沒有判斷能力？知不知道是獨立思考？你有來過自民黨參訪？自民黨幹部請我坐下來拍照的！台灣就是有你們才會只有青鳥沒有思考！」

另外，先前柯文哲宣布參選總統時，也曾訪問日本，拜會了麻生太郎、野田佳彥等人，傳出已表態投入明年新北市長選舉的黃國昌本來也想學柯文哲，安排拜會麻生太郎、野田佳彥、東京都知事小池百合子、日本維新會高層等親台派，但都被婉拒。

不過陳宥丞昨天卻PO出與麻生太郎的合影，被抓包是拿上次跟柯文哲到日本訪問拍的舊照，網友紛紛酸「這不是自慰什麼是自慰？」、「發舊照片取暖？誠實很困難嗎？」、「這是幾時拍的?跟其他團員合照的衣服不一樣ㄟ」、「髮型也不一樣呀，把大家裝肖為？」、「以為拿舊照片就能唬弄. 這次丟臉丟大了」、「拿舊照是自我安慰嗎？」

陳宥丞PO出與麻生太郎的合影，被抓包是舊照。（圖翻攝自陳宥丞臉書）

民眾黨參觀高市早苗辦公室，成功與高市早苗的辦公桌拍了一張照。（圖翻攝自民眾黨臉書）

