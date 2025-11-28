8年1.25兆強化國防「亂花錢」？她以台積電為例：一點也不多！

賴清德26日宣布未來8年將投入1.25兆元國防特別預算，建構台灣的防衛體系。（資料照）

總統賴清德26日宣布未來8年將投入1.25兆元國防特別預算，建構台灣的防衛體系，國民黨馬上就有人跳出來砲轟「亂花錢」。對此，反紫光奇遊團成員許美華以「護國神山」台積電一年的資本支出來舉例，直言賴清德提出的這個數字根本沒有很多！

許美華27日晚間在臉書發文，「賴清德昨天做出重大宣示，第一次講出2027，全力備戰中共侵台威脅，同時提出未來8年的國防特別預算計劃1.25兆。果不其然，藍白陣營有些人立刻膝蓋式反應，國民黨團還說，賴政府用『天價』麻痺民眾，說賴政府又要亂花錢買武器挑釁對岸，真的讓人想把手上的東西砸過去！」

請繼續往下閱讀...

她接著說：「8年，1.25兆的國防特別預算很多嗎？一年1560億，一點也不多，我還覺得太客氣了！很多人可能對錢大到一個數字之後，就開始沒概念了，我就用大家最熟悉的台積電當例子好了。台積電今年的資本支出，大概400到420億美元，就已經超過1.25兆台幣了。明年，2026年，台積電在台灣跟海外加速擴廠，10廠齊發，資本支出上看500億美元，折合台幣超過1.5兆。」

「一家公司的資本支出（Capital Expenditure，CapEx），跟一般日常的營運費用不同，是為了維持競爭力和創造未來營收的長期投資，如果現在投入的資本支出不夠，未來公司的成長性就會受限。在台積電，資本支出就是下重本買最新的機器設備、蓋新廠，為未來幾年打下繼續領先的成長動能。同樣的概念，賴清德昨天提出的國防特別預算1.25兆，打造包括『台灣之盾』、引進高科技及AI強化防衛作戰體系，就是台灣建立自我防衛系統，自己保護自己的資本支出。」

許美華表示，「有誰會覺得台積電每年的資本支出太多呢？8年1.25兆，而台積電一年的資本支出就超過了，之後還會繼續擴大。這可以解讀為台積電真的很大，大到『富可敵國』；也可以解讀為賴威廉的8年1.25兆真的沒有很多，8年總共在國防上的『資本支出』，只跟台積電一年的規模差不多。台積電真的很大，但還不是最大的。大家應該都知道，全世界的科技巨頭都在進行AI軍備競賽，他們為了擴增AI算力的資本支出，每一家的資本支出都比台積電大得多。」

「再給大家一個比較基礎，大家正在領得很高興的普發一萬，一次就要花掉2360億預算。然後，藍白在立法院亂修財劃法，地方政府一年就從中央挖走4千億，明年總預算要被迫舉債5600億，會超過公債法上限，根本違法無法執行。」

最後許美華直言，「島上長出台積電的台灣，8年花1.25兆做自我防衛，包括保護護國群山產業的救命錢，簡直太便宜了。我繳稅，讓政府投入國防做長期資本支出，我覺得很值得！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法