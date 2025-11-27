率團訪《讀賣新聞》 黃國昌：日媒維持專業 對比台灣媒體……

民眾黨主席黃國昌率青年訪日團拜訪《讀賣新聞》東京本社。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌今（27）日率青年訪日團拜會日本台灣交流協會、《讀賣新聞》東京本社、笹川和平研究所，並到法政大學及東京大學兩岸關係研究小組座談。黃國昌訪問《讀賣新聞》東京本社時說，相較台灣社會對媒體信任度下降，日本媒體維持專業、自主與獨立監督政府，堅守新聞倫理令人敬佩。

拜訪日本台灣交流協會時，會長隅修三說，據說台灣民眾黨得到了年輕人的支持，是努力給予年輕人希望的政黨，並願意傾聽青年心聲、給予舞台，希望借這個機會多聽台灣年輕人的意見。黃國昌也分享「看日本漫畫、日劇長大」，抵達東京後第一件事就是到二手書店找漫畫。台北市議員陳宥丞則指出，台日青年透過音樂、動漫、創作產業早已緊密連結，「JAM JAM ASIA」音樂節即是文化交流的重要契機。

雙方也交流公共衛生、防災合作、經濟情勢與台積電熊本二廠等議題。隅修三會長指出，熊本二廠動工象徵台日產業合作再前進；在防災領域，台日推動「投入式水位計」合作，有助提升山區崩塌與堰塞湖預警，是近年代表性成果。

訪團接著拜訪《讀賣新聞》東京本社，交流AI時代新聞業的挑戰。前木編輯負責人說，《讀賣新聞》有2000名記者分布全國，「這樣的資訊收集與採訪能力是任何AI都無法取代的」。黃國昌指出，相較台灣社會對媒體信任度下降，《讀賣新聞》等日本媒體仍能維持專業、自主與獨立監督政府，「堅守新聞倫理令人敬佩」，對比台灣媒體環境與理想日益脫節，看到日本媒體能理直氣壯說出最基本新聞原則「內心非常感動」。

訪問笹川和平研究所時，常務理事、前安倍政府國安幕僚兼原信克與多位專家學者與訪團討論。雙方交流印太安全、外交協調、防衛合作，日方並介紹近期台日美三邊安全兵棋推演，旨在強化民主夥伴政策協調與突發情勢的責任分工。

針對國防預算，美方希望日本將國防支出提升至GDP5％，兼原信克直言「有難度」。日方智庫強調，國家安全不能僅依賴軍事力量，更要強化社會基礎韌性，尤其能源供應鏈。台日同為島嶼國家，能源高度依賴海運，「能源進不來，再多戰機艦艇都無法運作」。研究員並提及台灣能源政策，坦言台灣目前沒有核能，但能源轉型壓力日增，核能的安全性與必要性都必須被認真考量。能源治理是台日共同課題，未來需互相學習，提升韌性。

訪團拜訪法政大學時，直接走入國際政治課堂，與日本學生交流。黃國昌受邀講課，分享從法學教授轉為政治工作者的心路歷程，以及台灣民眾黨在年輕世代中的發展。最後，訪問團與東京大學兩岸關係研究小組座談。

日方智庫與青年關心中日關係緊張對區域安全的影響，黃國昌強調，高市早苗首相於國會黨首辯論中已表明，希望透過善意對話與溝通增進日本人民福祉。民眾黨高度認同「以善意溝通取代激化對立」，穩定區域安全更符合台日共同利益。如何透過善意對話溝通，降低戰爭風險，促進彼此的理解與合作，並因此確保「台灣自主、兩岸和平」，一直是我們最關注的事。

