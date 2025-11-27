斷交後首度來訪 巴拿馬議員曝此行目的「重拾台巴友誼」

外交部長林佳龍（左九）與對中政策跨國議會聯盟（IPAC）巴拿馬共同主席柯恩（左八）、共同主席德格拉西亞（右八）、訪問團成員及與會貴賓合影。（外交部提供）

巴拿馬9名國會議員25日起訪台，是兩國斷交後首度有國會議員團訪台，今日中午接受外交部長林佳龍午宴歡迎。林佳龍強調，我國政府願以開放務實態度正視兩國關係；巴拿馬國會議員德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）表示，此行目的在於重拾台巴過往友誼，盼巴拿馬國會成為兩國溝通橋樑，並將雙方有意願重啟互動的聲音帶回國內，為推動兩國未來的交流與合作共同努力。

林佳龍對於巴拿馬國會跨黨派議員來訪，展現對台灣的重視與友誼表示歡迎，並指出台灣與巴拿馬分別位於印太第一島鏈及美洲樞紐，都具有地理上的戰略重要性，而台灣半導體產業在人工智慧及非紅供應鏈中扮演關鍵角色。

林佳龍認為，若兩國聯手發揮各自優勢及潛力，定將向世人展現截然不同的面貌，並強調，我國政府願以開放與務實的態度正視兩國關係，開展台巴互惠共榮的新時代。

率領訪團的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）巴拿馬共同主席柯恩（Manuel Cohen）表示，訪團成員來自巴拿馬各黨派青壯世代，高度認同台灣是民主、自由與人權發展的典範，並強調台巴兩國擁有悠久深厚的情誼，共同推動過無數有益國家發展與人民福祉的合作計畫，訪團議員均未曾忘記。

柯恩指出，台灣擁有自由開放的社會，在半導體等高科技領域發展成就有目共睹，並樂於向世界各國分享發展經驗，訪團成員也對於台灣的成就與貢獻深表認同與敬佩。

IPAC巴拿馬共同主席德格拉西亞表示，此行來台目的在於重拾台巴過往友誼，並未因壓力而退縮，期盼巴拿馬國會成為兩國溝通橋樑，並將雙方有意願重啟互動的聲音帶回國內，為推動兩國未來的交流與合作共同努力。

外交部說明，巴拿馬跨黨派國會議員訪問團在台期間已晉見副總統蕭美琴、接受立法院長韓國瑜款宴、拜會政府機關及參訪我國重要經文科技建設，另與國內航運及金融機構等工商企業代表深入交換意見，為台巴雙方未來合作奠定良好基礎。

