為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    斷交後首度來訪 巴拿馬議員曝此行目的「重拾台巴友誼」

    2025/11/27 21:51 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍（左九）與對中政策跨國議會聯盟（IPAC）巴拿馬共同主席柯恩（左八）、共同主席德格拉西亞（右八）、訪問團成員及與會貴賓合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（左九）與對中政策跨國議會聯盟（IPAC）巴拿馬共同主席柯恩（左八）、共同主席德格拉西亞（右八）、訪問團成員及與會貴賓合影。（外交部提供）

    巴拿馬9名國會議員25日起訪台，是兩國斷交後首度有國會議員團訪台，今日中午接受外交部長林佳龍午宴歡迎。林佳龍強調，我國政府願以開放務實態度正視兩國關係；巴拿馬國會議員德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）表示，此行目的在於重拾台巴過往友誼，盼巴拿馬國會成為兩國溝通橋樑，並將雙方有意願重啟互動的聲音帶回國內，為推動兩國未來的交流與合作共同努力。

    林佳龍對於巴拿馬國會跨黨派議員來訪，展現對台灣的重視與友誼表示歡迎，並指出台灣與巴拿馬分別位於印太第一島鏈及美洲樞紐，都具有地理上的戰略重要性，而台灣半導體產業在人工智慧及非紅供應鏈中扮演關鍵角色。

    林佳龍認為，若兩國聯手發揮各自優勢及潛力，定將向世人展現截然不同的面貌，並強調，我國政府願以開放與務實的態度正視兩國關係，開展台巴互惠共榮的新時代。

    率領訪團的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）巴拿馬共同主席柯恩（Manuel Cohen）表示，訪團成員來自巴拿馬各黨派青壯世代，高度認同台灣是民主、自由與人權發展的典範，並強調台巴兩國擁有悠久深厚的情誼，共同推動過無數有益國家發展與人民福祉的合作計畫，訪團議員均未曾忘記。

    柯恩指出，台灣擁有自由開放的社會，在半導體等高科技領域發展成就有目共睹，並樂於向世界各國分享發展經驗，訪團成員也對於台灣的成就與貢獻深表認同與敬佩。

    IPAC巴拿馬共同主席德格拉西亞表示，此行來台目的在於重拾台巴過往友誼，並未因壓力而退縮，期盼巴拿馬國會成為兩國溝通橋樑，並將雙方有意願重啟互動的聲音帶回國內，為推動兩國未來的交流與合作共同努力。

    外交部說明，巴拿馬跨黨派國會議員訪問團在台期間已晉見副總統蕭美琴、接受立法院長韓國瑜款宴、拜會政府機關及參訪我國重要經文科技建設，另與國內航運及金融機構等工商企業代表深入交換意見，為台巴雙方未來合作奠定良好基礎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播