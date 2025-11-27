為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國大使稱「台灣省」要高市道歉 我駐日處貼文引爆264萬點閱

    2025/11/27 21:54 駐日特派員林翠儀／東京27日報導
    中國駐日大使吳江浩在X發文寫道「台灣省各界要求高市早苗就其錯誤言論道歉」，日本體育報電子版今報導，台灣駐日代表處26日在官方X貼出「台灣是台灣，不是台灣省」回應。（擷取自台北駐日經濟文化代表處X）

    中國駐日大使吳江浩在X發文寫道「台灣省各界要求高市早苗就其錯誤言論道歉」，日本體育報電子版今報導，台灣駐日代表處26日在官方X貼出「台灣是台灣，不是台灣省」回應。（擷取自台北駐日經濟文化代表處X）

    中國近期對日本高市早苗發動各種言辭攻擊，中國駐日大使吳江浩甚至拿台灣墊背，日前在X發文寫到「台灣省各界要求高市早苗就其錯誤言論道歉」，日本體育報電子版今天報導，台灣駐日代表處26日在官方X貼出「台灣是台灣，不是台灣省」回應，免費幫台灣做了宣傳。

    吳江浩25日引用中國央視的新聞畫面，在X發文指出「台灣省各界要求高市早苗就其錯誤言論道歉」，文中多次以「台灣省」來矮化台灣。

    駐日代表處官網26日在X貼文「台湾は台湾です。台湾省ではありません」（台灣是台灣，不是台灣省）。短短2行字，引來超過264.7萬人點閱，8.4萬人按讚，還有800多則留言。

    駐日代表處的X官網只有8萬名粉絲，平時的貼文點閱也在數萬人之譜，近期中國因為日本提到「台灣有事」，發動對日本的各種攻擊，也讓台灣的話題引發日本網友高度關注。有網友諷刺，中國已經成功地把台灣問題國際化，吸引世界矚目。

    日本體育報在報導中提到，台北駐日經濟文化代表處在X的另一則貼文發布「台灣的立場」，強調「中華民國台灣是獨立的主權國家，主權屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣。」

    報導中還介紹台北駐日經濟文化代表處，是台灣在日本的外交窗口機構，實質上扮演大使館的角色，並持續對外發表台灣相關資訊。

