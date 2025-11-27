為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中配徐春鶯羈押禁見！周軒列「5大罪狀」：不要再喊政治迫害

    2025/11/27 21:58 即時新聞／綜合報導
    中配徐春鶯。（資料照）

    中配徐春鶯。（資料照）

    2024年總統大選時，一度要被民眾黨列為不分區立委、具有「中配」身分的徐春鶯，今（27）日因涉詐欺等案，遭檢方聲押禁見獲准。對此，政治工作者周軒列出檢方新聞稿的「5大關鍵」，包含刑法的詐欺取財及反滲透法等，更直言，「不要再喊政治迫害了。」

    周軒今日於臉書粉專表示，依照新北地檢署的新聞稿，徐春鶯涉犯的罪刑有，1.《銀行法》第125條第1項；2.《刑法》第216條、第215條行使業務上登載不實文書；3.《刑法》第339條第1項詐欺取財；4.《反滲透法》第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持；5.《反滲透法》第9條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢。

    周軒解釋，其中的《反滲透法》戕害台灣民主與國安最為嚴重，因為徐春鶯涉嫌接受境外敵對勢力的指示，替特定總統或直轄市長候選人助選，甚至資助，「台灣民眾黨應該好好出來說明為什麼自己的黨職人員會犯下這種罪行，甚至之前還想要提名她進入不分區立委名單。」並強調，「不要再喊政治迫害了，我知道你們一定會喊的。」

    另外，周軒還發文重申，徐春鶯受中方資助、指示為台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，「柯文哲當時還要將徐春鶯排入民眾黨不分區名單內，如今被查出徐春鶯受中方資助幫柯文哲站台，這中間是不是有利益交換？簡直臭不可聞！」

    最後，周軒質疑，徐春鶯還用不實文件詐貸台灣的銀行2000萬元，「這根本就是詐騙集團的手法，晚上台灣民眾黨還有人出來力挺徐春鶯，請問民眾黨挺詐騙嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播