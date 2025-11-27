中配徐春鶯羈押禁見！周軒列「5大罪狀」：不要再喊政治迫害

中配徐春鶯。（資料照）

2024年總統大選時，一度要被民眾黨列為不分區立委、具有「中配」身分的徐春鶯，今（27）日因涉詐欺等案，遭檢方聲押禁見獲准。對此，政治工作者周軒列出檢方新聞稿的「5大關鍵」，包含刑法的詐欺取財及反滲透法等，更直言，「不要再喊政治迫害了。」

周軒今日於臉書粉專表示，依照新北地檢署的新聞稿，徐春鶯涉犯的罪刑有，1.《銀行法》第125條第1項；2.《刑法》第216條、第215條行使業務上登載不實文書；3.《刑法》第339條第1項詐欺取財；4.《反滲透法》第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持；5.《反滲透法》第9條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢。

周軒解釋，其中的《反滲透法》戕害台灣民主與國安最為嚴重，因為徐春鶯涉嫌接受境外敵對勢力的指示，替特定總統或直轄市長候選人助選，甚至資助，「台灣民眾黨應該好好出來說明為什麼自己的黨職人員會犯下這種罪行，甚至之前還想要提名她進入不分區立委名單。」並強調，「不要再喊政治迫害了，我知道你們一定會喊的。」

另外，周軒還發文重申，徐春鶯受中方資助、指示為台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，「柯文哲當時還要將徐春鶯排入民眾黨不分區名單內，如今被查出徐春鶯受中方資助幫柯文哲站台，這中間是不是有利益交換？簡直臭不可聞！」

最後，周軒質疑，徐春鶯還用不實文件詐貸台灣的銀行2000萬元，「這根本就是詐騙集團的手法，晚上台灣民眾黨還有人出來力挺徐春鶯，請問民眾黨挺詐騙嗎？」

