    首頁 > 政治

    「沒變差但變老」 吳怡農提願景：讓台北更積極、創新

    2025/11/27 21:18 記者何玉華／台北報導
    吳怡農表示，台北沒有變差但變保守，他會讓台北更積極、更創新。（《POP大國民》提供）

    爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農針對外界質疑他黨內人緣不佳、沒有積極跑基層，吳怡農今（27）日回應，過去幾年都在各地基層社區，所以能在花蓮馬太鞍溪災害後進駐光復國中協助災後復原；他沒有公職身分，所以去的場合跟會邀議員、立委出席的場合不一樣。他也提到「台北這幾年沒有變差」，但趨於保守與老化，他會讓台北更積極、更創新。

    吳怡農今天晚上接受廣播節目《POP大國民》專訪，對於節目主持人錢怡君詢問如果沒有被提名，會不會脫黨參選？他表示，若要脫黨參選的話，不用大費周章地去遞參選意願書，希望透過黨內的公平程序競爭勝出。

    對於被視為非典型的政治人物，沒有積極跑選區，以及在黨內的人緣不好等問題？吳怡農表示，這幾年來就是在全國各地基層社區，跟大家一起合作推動社會韌性；在馬太鞍溪溢流災害發生後，會進駐到光復國中協助復原，是因為本來就認識光復國中，還有當地的幾個教會。

    他說，外界說的基層大概是指里長、社區鄰里，他們的活動本來就邀請當地的議員、立委等公職人員出席，他沒有公職身分，去的場合「當然跟他們很不一樣」，大家都在各自的領域努力。近期大家討論聚焦「誰要出來選」，反而忽略討論「要為台北做什麼」，民進黨應更積極向台北市民提出城市願景。

    被問到對現任台北市長蔣萬安的看法，吳怡農表示，「台北這幾年沒有變差」，但認為城市正在趨於保守與老化，行政效率、國際競爭力與城市活力都停滯不前。他希望台北市可以更好住、更國際化、吸引更多企業來，因此招商要有服務客戶的態度，更積極、友善，如現在要在新加坡成立公司，一天內就可以在網路上完成，香港也是行政效率非常高，都是從服務客戶出發。

    其次，他認為要有一個完整的都市計畫，才能解決在居住跟交通上最根本的問題，還要擴大公托能量、強化公辦課後照顧等政策，回應家庭需求，提高城市整體競爭力。他強調，如果他當市長，會更積極、更創新，參選市長不是為了滿足個人的野心跟企圖，「市長沒什麼了不起」，而是為了讓台北更好，要問的不是誰會出來，而是要做些什麼，讓台北成為更安全、更國際化的城市。

