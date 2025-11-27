巴拿馬跨黨派議員訪台 蕭美琴接見：感謝為重建友誼付出心力

巴拿馬共和國「對中政策跨國議會聯盟」共同主席柯恩與德格拉西亞，率跨黨派國會議員團訪台，今會見蕭副總統。（總統府提供）

外媒報導，中國駐巴拿馬外交人員要求巴拿馬國會議員取消訪台，不過，巴拿馬共和國「對中政策跨國議會聯盟」共同主席柯恩與德格拉西亞仍率跨黨派國會議員團訪台，今會見蕭副總統。蕭美琴表示，感謝訪賓為台巴友誼付出心力，期盼未來雙方持續在民主、經濟與國際合作等領域深化互動，為區域與全球發展貢獻力量。

蕭美琴表示，非常榮幸在總統府歡迎訪團來到台灣，各位議員不僅在各項政策議題上為巴拿馬人民倡議，同時關心國際情勢，願意為推動台灣與巴拿馬重建友誼付出心力，此行更親自來訪深入了解台灣近年來的進步，深表感謝之意。

蕭美琴提到，不久前才與柯恩（Manuel Cohen）議員、德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）議員等2位IPAC共同主席在布魯塞爾會面，相信訪賓也理解台灣在國際上所面臨的困境及地緣政治的壓力。不過，即使台灣人民在艱難環境中，仍以勤奮、努力與創新，持續推動經濟成長，同時做為世界負責任的一員，對全球做出貢獻。

蕭美琴指出，巴拿馬國土面積為台灣的2倍，雖然雙方都不是大國，但同樣期盼在國際發揮最大力量，並在千變萬化的國際情勢中展現關鍵影響力。最後，也再次歡迎訪團來台，並祝福此行圓滿順利。

