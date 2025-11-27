為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    接見丹麥國會議員團 蕭美琴感謝挺台國際參與：我們不孤單

    2025/11/27 21:01 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴今接見丹麥國會議員胡格（Kasper Roug）、延森（Thomas Jensen）、阿倫德森（Alex Ahrendtsen）及克萊森（Morten Klessen）等。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今接見丹麥國會議員胡格（Kasper Roug）、延森（Thomas Jensen）、阿倫德森（Alex Ahrendtsen）及克萊森（Morten Klessen）等。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今接見丹麥國會議員胡格（Kasper Roug）、延森（Thomas Jensen）、阿倫德森（Alex Ahrendtsen）及克萊森（Morten Klessen）等，感謝友台小組支持台灣有意義地參與國際組織，台灣的國際情勢一向十分艱難，在國際參與未受公平對待，但總能從世界各地的朋友得到支持，知道自己並不孤單。

    蕭美琴表示，非常高興歡迎丹麥國會議員訪團來到台灣，感謝友台小組一直以來在多方面支持深化雙邊夥伴關係，包括支持台灣有意義地參與國際組織，也強調維護台海和平穩定的重要性。

    蕭美琴說，國際情勢對於台灣而言一直十分艱難，在國際參與方面並未受到公平對待，但台灣總能從世界各地的朋友得到支持，知道自己並不孤單。

    蕭美琴指出，台灣與丹麥的合作也具有其獨特面向，例如丹麥再生能源公司已成為台灣最大的投資者之一，為台灣的能源韌性及能源組合的多元化做出貢獻。雖然兩國都不被視為大國，但總能找到機會超越自身規模，發揮在新興領域與尖端科技上的影響力，因此彼此是非常重要的夥伴關係。

    蕭美琴提到，丹麥在「世界幸福指數」中名列前茅，令許多台灣人民感到欽佩。台灣有些書籍介紹丹麥人如何平衡工作與生活，既能保持高效、也能享受生活，台灣人民也需要學習如何取得更好的平衡，相信兩國有很多可以互相學習的地方，盼訪團更深入了解台灣社會，進一步促進雙邊夥伴關係。

    蕭副總統感謝丹麥國會友台小組支持台灣有意義地參與國際組織，讓台灣知道自己並不孤單。（總統府提供）

    蕭副總統感謝丹麥國會友台小組支持台灣有意義地參與國際組織，讓台灣知道自己並不孤單。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今接見丹麥國會議員胡格（Kasper Roug）、延森（Thomas Jensen）、阿倫德森（Alex Ahrendtsen）及克萊森（Morten Klessen）等。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今接見丹麥國會議員胡格（Kasper Roug）、延森（Thomas Jensen）、阿倫德森（Alex Ahrendtsen）及克萊森（Morten Klessen）等。（總統府提供）

