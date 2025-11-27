為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    昔被稱「小英男孩」 吳怡農：沒有蔡英文手機號碼

    2025/11/27 20:53 記者何玉華／台北報導
    吳怡農今晚接受廣播節目《POP大國民》專訪，曝自己並沒有蔡英文的手機號碼。（《POP大國民》提供）

    吳怡農今晚接受廣播節目《POP大國民》專訪，曝自己並沒有蔡英文的手機號碼。（《POP大國民》提供）

    爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農，過去曾被稱為「小英男孩」，因此被認為是「英系」，他今天（27日）說，他不屬於任何派系，這不是什麼劣勢或問題；他認為，台北市值得更好，很願意也想為台北市做事，就直接跟選對會遞意願書表達想法。

    吳怡農今晚接受廣播節目《POP大國民》專訪，節目主持人錢怡君提到，台灣民意基金會董事長游盈隆說，如果民進黨真的想贏，提名前總統蔡英文比較有希望。吳怡農說，「你可能要問問小英總統」，身為兩任的前總統，不管現在做什麼，都可以為台灣做更多；卸任後，在國際上的活動空間更大。

    對於過去被稱作「小英男孩」而被視為「英系」，跟蔡英文的關係親近；吳怡農說，他沒有蔡英文的手機號碼，也有一陣子沒看到蔡英文總統，而之前選舉的時候，蔡英文非常幫忙。他在各個派系都有朋友，但不屬於任何派系，這不是什麼問題或劣勢。

    吳怡農說，他覺得對一個工作有貢獻的空間，就公開表達；投入台北市長選舉，是因為覺得台北值得更好，他很願意也很想為台北市做事，就直接遞意願書，跟選對會表達想法。希望透過類初選的過程，讓大家看到民進黨夥伴們對台北市發展的不同的想法，可以公開的交換意見。

