訪金門紅十字會 羅文嘉：海基會攜手站在第一線服務兩岸人民

財團法人海峽交流基金會副董事長羅文嘉今天與金門紅十字會座談指出，不管兩岸制度怎麼不一樣，儘管有政治上的歧義，但在人道立場需要協助的時候，海基會與紅十字會會站在第一線 ，為兩岸人民提供最及時也最優質、完整的服務。

羅文嘉說，金門小三通新通關大樓即將完成，此行希望了解可能延伸的兩岸旅客往返問題，還有台商服務工作，另外，針對中國開放福建省人民到金門觀光年以來的執行狀況也一併了解，並專程感謝金門紅十字會協助兩岸人民醫療後送任務。

金門紅十字會榮譽會長王水彰說，盼海基會在政策指導外，也能對金門紅十字會給予經費支持。紅會人員私下透露，救援人員去廈門「都很省」，以前在廈門吃1碗沙茶麵是人民幣5塊錢，現在1碗30塊都吃不到，物價飛漲。

金門紅十字會會長許玉昭說，金門跟中國一水之隔，小三通往返船隻頻繁，萬一海上突發狀況，在兩岸中線以內、以外的區域，第一時間由哪個單位負責人道救援？應盡速建立救援機制。

金門紅十字會常務監事周子傑說，紅會負責抬擔架的救援人員年事已高，如果能增加經費，增加輪替人手，也可提高傷患安全性。他建議增加小三通航班，另期盼海基會協助找1塊地，讓金門紅十字會擁有自己的家。

羅文嘉說，現階段可以幫忙負擔金門紅十字會現址1年1萬多元的房租，至於相關提案會帶回研究。

他說，明天會邀請福建省幾個城市的台商會長與金門縣政府、議會代表座談，就彼此的需求意見交流。

