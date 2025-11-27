民眾黨吳皇昇參選北屯議員 江和樹罵「台北黨」破壞機制

台中市議員江和樹批評吳皇昇宣布角逐北屯區議員，又與黃國昌高調赴日參訪，抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。（記者蔡淑媛攝）

明年台中市北屯區議員選舉爆炸，曾任台中市長盧秀燕的新聞局長、新竹市高虹安行政處長的吳皇昇，數月前加入民眾黨，也宣布角逐北屯議員，並且和黨主席黃國昌赴日參訪，對於黨內還有3名競爭者，已經引爆茶壺內風暴，議員江和樹率先喊話、批吳太高調，「還沒有初選，中央就好像全力支持你了」抱怨看不下去，罵黨是「台北黨」，破壞地方機制，攪壞一鍋粥、贏局賭到輸！

北屯區議員6席次為藍4席、綠2席，國民黨黃健豪順利轉戰立委、陳成添當選台中區農會理事長後宣布不尋求連任，空出2席名額，若因人口增加還可能再增加1席，目前現任沈佑蓮、賴順仁競選連任，有意參選者有曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，以及仁和里長張永漢等，新人輩出。

民眾黨也極力搶攻，有經營北屯已久，多次參選立委、議員的邱于珊，上次選中西區議員的中央委員許瑞宏，以及前國民黨埔里鎮代會副主席陳諭韋，因賄選被解職後改投白營參選，3人也早早在地方起跑，吳皇昇宣布有意角逐北屯區議員，已經引發風波。

據了解，黃國昌及民眾黨秘書長周榆修近期多次與吳皇昇會談，評估其在地方選戰中串聯藍白支持者的潛力，近日吳皇昇在臉書分享隨黃國昌訪日的內容後，深夜突然收到疑似前黨主席柯文哲的「小帳」留言「加油！把握學習機會」，吳也在底下驚訝回覆「您應該不會是柯主席本人吧？」黨內人士則透露，該帳號高度可能確屬柯文哲，用以低調關注動態。

江和樹則指，吳皇昇過往背景多在國民黨，是一個戰將，但「戰將沒有選擇戰場的機會」，卻選擇一個最好選的地方，讓民眾黨被笑是國民黨沒位子才派吳來民眾黨。江喊話「黨再沒志氣，也是要栽培自己人啦！」

江再為邱于珊、許瑞宏、陳諭韋抱屈，指他們分別是台中市選擇之友會會長、中央委員，以及後來加入的陳諭韋，在民眾黨最辛苦的時候都沒走，要求挺黨內栽培的人。

吳皇昇則否認內定，指赴日交流是民眾黨青年部及國際部的公開資訊和活動，他是循報名系統按照制度報名，經過書審、面試等重重關卡符合資格獲選，沒有什麼內定。

吳皇昇說，他在台中北屯區定居10幾年，台中及北屯是他的家，敬重江和樹是政壇前輩，一定會親自向他拜會請益，邱于珊、許瑞宏等前輩也會好好去交流，表達他最誠摯的心意和理念。

