中國2027武力威脅 吳怡農：國防建設不是「0或1」的選擇

賴清德總統宣布，未來8年將投入1.25兆元國防特別預算，建構台灣的防衛體系，明年度國防預算將超過GDP的3%，2030年達到GDP5%；還強調中國以2027年完成「武統台灣」為目標；過去5年一直在基層推動台灣安全、韌性工作的壯闊台灣理事長吳怡農今（27）日說，國防建設應該是台灣跨黨派的共識，不是「0或1」的選擇，重點不是預算的多寡，而是有策略性的投資與效率，建立有效反制解放軍的能力。

吳怡農今晚接受廣播節目《POP大國民》專訪時說，許多國際軍事專家及中國專家有一致的看法，習近平指示解放軍要在2027年之前，達到可以攻打台灣的能力，這是他的政治選項，至於會不會對台灣動武，無法預測。但是台灣可以反制的是，避免解放軍在2027年達成以武力攻打台灣的能力。相信賴清德的意思就是要避免解放軍取得攻台的能力，也讓習近平沒有這個選擇，因此台灣必須投入足夠的國防建設跟投資，建立更可信的嚇阻力量。

對於反對聲音擔心國防預算越來越高，排擠到其他預算，吳怡農表示，如果台灣所做的任何準備和投資是完全無效的，那國防預算就不需要花一毛錢；但沒有國防預算，國防建設絕對不可能做好。重點不是花多少錢，而是要花在哪裡?軍備競賽不是光靠預算多寡，解放軍的年度預算是台灣的10幾、20倍，但美國的預算又是解放軍的好幾倍，但解放軍透過有策略性的投資去建立反制美國的能力，如今成為美國在西太平洋所有軍事部署的威脅。

吳怡農說，國防建設應該是跨黨派的重要共識，不是「0或1」的選擇；可惜的是，現在政壇上，支持賴總統，就被視為100%支持所有的國防支出、任何的國防建設；反對黨或在野黨比較可怕的論述是認為一切都是浪費錢，做越少越好，反正打不贏解放軍，反正2027年解放軍一定會達到習近平給的目標跟任務，那花這麼多錢幹什麼？

他強調，不是有國防預算，國防就可以做得好，還要投資在對的地方、建立對的能力；但如果沒有國防預算，國防絕對做得不好。更該重視的是怎麼把軍事投資的制度做得更好，避免把預算花在沒有效果的地方。

吳怡農認為，台灣作為軍購的客戶，應該要有能力訂定更具優勢的合約，因此需要提升專案管理、採購流程、財務管理、以及法律方面的專業，確保符合台灣利益。而負責很多國防建設的中科院，效率、KPI 和工作表現都需要重新檢視與改革。台灣的軍購一直是透過美國國防部採購，由美方進行專案管理，這樣雖然省去很多麻煩，減少弊案發生的可能，卻不一定是對台灣最有利的方式。可以評估直接對軍火商進行公開招標的商購方式。

