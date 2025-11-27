徐春鶯收押！涉受中方指示、資助 陳智菡「護航」反怪賴總統

民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌，遭羈押禁見。民眾黨團主任陳智菡今日為其抱不平，稱當賴總統「國安行動方案」山雨欲來，徐春鶯搶先一步因為「反滲透法」第4條遭到羈押禁見。陳智菡更向中國人喊話：「台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心！」

陳智菡表示，當碰到兩岸婚姻問題、青年交流、中國籍新住民權益保障時，很多人第一個會找到徐春鶯，因為她非常熱心又溫暖，嫻熟兩岸交流事務，數十年來，她勞心勞力讓更多新住民能和她一樣在台灣成家立業，「我記得她告訴過我，她是自由戀愛認識了台灣的先生，嫁來台灣，孩子們也都在台灣成長。」

陳智菡指控，如今，當賴清德的「國安行動方案」山雨欲來，徐春鶯搶先一步因為「反滲透法」第4條遭到羈押禁見，羈押理由還提到她曾在總統大選幫忙候選人站台。她稱，「好可怕的事由，賴總統要不要乾脆昭告天下，國安紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲。」

陳智菡稱，身為一個台灣人，看到台灣的總統，毫無民胞物與的胸懷，假借國安之名，行政治迫害之實，心情真的很沉重，「我們也要大聲的提醒，從中國大陸入籍的新住民朋友們，台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心！」

