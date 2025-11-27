為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕造訪波麗士大人！大棟派出所奉茶是雪山山泉 「真的有甜」

    2025/11/27 20:16 記者歐素美／台中報導
    台中市長盧秀燕（右）品嚐大棟派出所奉茶的雪山山泉水，笑稱「真的有甜」。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕（右）品嚐大棟派出所奉茶的雪山山泉水，笑稱「真的有甜」。（記者歐素美攝）

    大棟派出所為民眾奉茶，還特別註明「雪山山泉，有點甜」。（記者歐素美攝）

    大棟派出所為民眾奉茶，還特別註明「雪山山泉，有點甜」。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕今、明2天啟動和平專案，今天走訪竹林、桃山、大棟及雪山4處派出所，慰勉在山區第一線守護治安的員警，並致贈加菜金。其中，大棟派出所貼心為民眾奉茶，準備的是雪山山泉，還特別註明「有點甜」，市長盧秀燕也來喝喝看，笑稱「真的有甜」。

    盧秀燕表示，和平區幅員遼闊、緊鄰五縣市，是台中最偏遠的行政區，共有 12 處派出所，負責治安、交通、急難救助、山難協尋等多項工作，因此，希望任內能逐一訪視所有偏遠派出所，慰問辛苦的員警。

    她提到，山區人力有限，員警往往需「十八般武藝樣樣精通」，不僅維護治安，甚至協助道路拋錨、提供簡易救護、食物烹煮、救援山難，是真正全天候守護居民與遊客的山林守護者，並發放垃圾袋給隨行人員，強調山區處理垃圾不易，呼籲大家把垃圾帶回去。

    其中，大棟派出所設有奉茶區，提供從雪山引的泉水供民眾飲用，所長謝濬紘說，許多民眾騎自行車到派出所剛好水喝完了，就可以來喝雪山山泉水，泉水都是當天現煮，不然容易招螞蟻。

    盧秀燕說，雪山派出警友站長王明正是台南人，因經常來大雪山取水，對大雪山很有感情，因此擔任警友站長，並協助大棟派出所修繕，真的很特別、揪感心。

    雪山派出所則位於海拔2,265 公尺，是台中市最高、員警最少的派出所，盧秀燕表示，警察同仁不僅要辦理治安與交通事故，冬季更需面對因積雪造成的高風險勤務，並負責山林巡護與防範盜採。因當地沒有居民及商店，警員同仁生活要自理，煮飯都要自己來，令她非常心疼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播