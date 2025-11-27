盧秀燕造訪波麗士大人！大棟派出所奉茶是雪山山泉 「真的有甜」

台中市長盧秀燕（右）品嚐大棟派出所奉茶的雪山山泉水，笑稱「真的有甜」。（記者歐素美攝）

大棟派出所為民眾奉茶，還特別註明「雪山山泉，有點甜」。（記者歐素美攝）

台中市長盧秀燕今、明2天啟動和平專案，今天走訪竹林、桃山、大棟及雪山4處派出所，慰勉在山區第一線守護治安的員警，並致贈加菜金。其中，大棟派出所貼心為民眾奉茶，準備的是雪山山泉，還特別註明「有點甜」，市長盧秀燕也來喝喝看，笑稱「真的有甜」。

盧秀燕表示，和平區幅員遼闊、緊鄰五縣市，是台中最偏遠的行政區，共有 12 處派出所，負責治安、交通、急難救助、山難協尋等多項工作，因此，希望任內能逐一訪視所有偏遠派出所，慰問辛苦的員警。

她提到，山區人力有限，員警往往需「十八般武藝樣樣精通」，不僅維護治安，甚至協助道路拋錨、提供簡易救護、食物烹煮、救援山難，是真正全天候守護居民與遊客的山林守護者，並發放垃圾袋給隨行人員，強調山區處理垃圾不易，呼籲大家把垃圾帶回去。

其中，大棟派出所設有奉茶區，提供從雪山引的泉水供民眾飲用，所長謝濬紘說，許多民眾騎自行車到派出所剛好水喝完了，就可以來喝雪山山泉水，泉水都是當天現煮，不然容易招螞蟻。

盧秀燕說，雪山派出警友站長王明正是台南人，因經常來大雪山取水，對大雪山很有感情，因此擔任警友站長，並協助大棟派出所修繕，真的很特別、揪感心。

雪山派出所則位於海拔2,265 公尺，是台中市最高、員警最少的派出所，盧秀燕表示，警察同仁不僅要辦理治安與交通事故，冬季更需面對因積雪造成的高風險勤務，並負責山林巡護與防範盜採。因當地沒有居民及商店，警員同仁生活要自理，煮飯都要自己來，令她非常心疼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法