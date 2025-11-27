為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    內政部：未放棄中國籍者受「中共國安法」規範 配合情蒐有國安威脅

    2025/11/27 19:59 記者李文馨／台北報導
    內政部回應國民黨立委，原中國籍人士在未放棄中國國籍，有配合情報單位要求提供情報義務，與「國籍法」的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。圖為國民黨團召開國籍法說明記者會。（記者王藝菘攝）

    中配參政權爭議延燒，國民黨團批評內政部錯誤解釋法令，剝奪中配合法參政權。內政部說，中共目前屬於境外敵對勢力，原中國籍人士在未放棄該國國籍前，有配合情報單位要求提供情報義務，與「國籍法」的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

    國民黨立法院黨團今天召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政，卻打壓中配參政」記者會，首席副書記長林沛祥說，中配從未被列為國籍法規範對象，內政部錯誤解釋法令，剝奪中配合法參政權。

    內政部晚上發新聞稿說，「國籍法」第20條禁止具有雙重國籍的國人擔任公職，其立法目的，是基於公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，從制度上排除發生忠誠義務衝突的情形，這是針對全體國人的一致規定，並無歧視中配及其參政權利。

    內政部指出，雙重國籍者擔任民選公職，若不放棄我中華民國以外的國籍，將發生同時向我國及他國效忠情形，致生忠誠義務衝突，顯已違反「國籍法」第20條第1項之禁止規定。

    內政部進一步強調，中共目前屬於境外敵對勢力，原中國籍人士在未放棄該國國籍前，比如據「中共國家安全法」規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與「國籍法」所欲規範的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

