哥倫比亞搬「一中原則」否認將在台設處 外交部：以前設過

我國外交部今日嚴正抗議，呼籲哥國政府勿再附和中國悖離事實的主張。（資料照）

哥倫比亞參眾兩院外委會主席本月24日至28日率團訪台，25日接受外交部長林佳龍晚宴歡迎，外交部指出，兩人席間表達將在國會參眾兩院推動哥國在台設立辦事處；哥倫比亞外交部昨日發聲明澄清，哥倫比亞堅守「一中原則」，否認將在台設處。對此，我國外交部嚴正抗議，呼籲哥國政府勿再附和中國悖離事實的主張，並指出哥倫比亞曾於1995年至2002年間在台設立商務辦事處，最後因政府財政困難裁撤，證明在台設處並未違背哥國傳統外交政策。

哥倫比亞外交部26日發布聲明澄清，否認將在台開設辦事處，並強調哥倫比亞已恪守「一中原則」長達45年，國會議員發言不代表哥國官方立場。



對此，我國外交部指出，對哥倫比亞外交部26日發布聲明否認將在台設立辦事處及謬稱台灣主權的相關不當說法，表達嚴正抗議。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，哥倫比亞政府罔顧台灣人民追求自由民主的權利和意志，與哥國長期呼籲國際社會尊重各國自決權利的立場自相矛盾。

外交部呼籲哥國政府秉持外交自主原則與國家尊嚴，勿再附和中國威權政府悖離事實的主張。

針對哥倫比亞政府以不當的「一中原則」為由對來台設處畫地自限的態度，外交部提醒，哥倫比亞曾於1995年在台設立商務辦事處，2002年時因政府財政困難而裁撤，證明在台設處並未違背哥國傳統外交政策。

外交部表示，台灣作為全球第21大經濟體，哥倫比亞恢復在台設處除有助其企業拓展台灣市場外，更能善用我商在亞洲的經營網絡布局區域市場，對台哥雙方尤其是對哥倫比亞當屬有利，呼籲哥倫比亞政府應傾聽其民意代表所傳達的人民心聲，務實考慮在台設處以加強雙方經貿交流，做出對人民福祉最有利的決策。

