獲提名參選新北市長首日！蘇巧慧會勘新莊塔寮坑溪排水改善

立委蘇巧慧（中間桃紅背心者）今到新莊會勘塔寮坑溪排水左岸改善第一期工程。（立委蘇巧慧提供）

民進黨昨正式提名立委蘇巧慧參選2026新北市長，蘇巧慧今天在提名後的首個行程，來到新莊「塔寮坑溪排水左岸改善第一期工程」會勘，原先護岸設施老舊、道路堆放許多雜物，蘇巧慧爭取中央2588萬元經費整治後，排水左岸第1期工程完工，民眾已能沿河堤散步，她將繼續緊盯「第二期工程」進度，以提升地區防洪能力。

蘇巧慧今與立委吳秉叡辦公室、新北市議員翁震州辦公室、經濟部水利署第十河川分署，以及新北市府、公所等單位出席會勘。該段塔寮坑溪流經南新莊與樹林三龍里，原先不僅護岸設施老舊，沿岸道路更有許多雜物堆放，影響居民生活品質，亟待整治。

蘇巧慧表示，她和團隊、在地的翁震州，樹林三龍里里長周淑甘，新莊龍福里里長陳立維、龍鳳里里長林清源多次開會討論，期盼能整治河岸環境，同時加強護岸工程，她成功爭取中央2588萬元經費，推動整治工程，提升地方生活環境。

蘇巧慧說，感謝第十河川分署全力進行工程，未來她將緊盯「第二期工程」進度，期盼生態滯洪池早日完工，提升地區防洪能力，建立橫跨樹林、新莊的水防道路，提供民眾更多綠地休憩空間，也希望塔寮坑溪步道能串聯「啞口坑溪步道」，讓民眾使用更便利。

翁震州指出，感謝蘇巧慧爭取中央預算，為地方改善生活環境，他也會持續和市府爭取，希望完善沿岸步道設施，包括休憩椅、監視器、標示路牌等，並要求市府負起後續維護責任，讓民眾生活環境更優質。

立委蘇巧慧爭取中央2588萬元經費，整治新莊塔寮坑溪排水左岸。（立委蘇巧慧提供）

新莊塔寮坑溪排水左岸經過整治，民眾已能沿河堤散步。（立委蘇巧慧提供）

