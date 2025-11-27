北市議會總質詢關注2026選戰 蔣萬安：專注於市政

台北市長蔣萬安出席議會市政總質詢備詢。（記者田裕華攝）

2026九合一選舉至今僅剩一年，各界關注台北市長選況。台北市議會今（27）市政總質詢，台北市議員李明賢等人皆問蔣萬安如何看待「可能對手」吳怡農與王世堅。蔣萬安僅回覆，「距離明年選舉還有一年，目前持續專心於市政上，也才符合市民期待。」

李明賢表示，蔣萬安可能面臨假想敵包含問政從從容容的王世堅、吳怡農、沈伯洋、林右昌、吳思瑤與鄭麗君，從數據來看，目前最有可能對上王世堅與吳怡農，並問蔣萬安如何看待。

柳采葳連問：「有沒有可敬的對手？如果王世堅後來要參選是否有禮物要送他？」更向蔣萬安說，民進黨內人才是否不夠？

「哎⋯⋯」蔣萬安面露無奈並嘆氣，強調目前都專注在市政，「今天是總質詢第一天，我們持續戰戰兢兢不敢大意。」也說，沒有禮物要送給王世堅，「很可惜他離開台北市議會，收不到他的禮物。」

李柏毅也要蔣萬安一一形容明年可能的對手。對台北市議員苗博雅，蔣萬安愣了一下，說：「就是議會的同仁啊。」笑著補充，下週可能要排到苗博雅的總質詢，便沒有下文；他以名言「從從容容」描述王世堅。而過往對戰過的吳怡農，蔣萬安回覆：「我知道他有創辦創闊台灣，相關議題著墨很深。」他也說，與沈伯洋沒有很多互動，都是透過媒體報導得知，很難形容。

