陳明祺：中國無法與民主和平共存 台灣聯手夥伴嚇阻侵略者

外交部次長陳明祺近期赴加拿大出席「哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）期間，接受美國「公共電視網新聞時段」（PBS News Hour）專訪。陳明祺受訪直言，「中國無法與民主和平共存」，台灣將持續強化自我防衛能力、深化與理念相近夥伴合作，提升對侵略者的嚇阻。

針對烏克蘭近期局勢，陳明祺表示，我們不希望侵略者得逞，因此必須共同努力支持烏克蘭這項重大使命，對台灣而言，這非常重要；而美國提出的烏克蘭和平方案具有全球影響力，台灣正密切關注，台灣最重要的工作，是強化自我防衛能力，並與盟友及理念相近夥伴合作，提升嚇阻能力，「最好的方式是在戰爭發生前就嚇阻侵略者，而不是在漫長戰爭進行中才補救」。

針對美國總統川普表示中國領導人習近平曾承諾不會在其任內入侵台灣一事，陳明祺回應表示，台灣不會基於此說法做任何推測，也不會將國防理念建立在空洞承諾之上。

談及中國持續加速軍事現代化及軍事擴張，力圖在2027年前具備侵台能力，陳明祺表示，台灣必須同時面對兩種情況，一是全面入侵的「D-Day」情境，另一則是日常持續施壓，他指出，若無法有效因應空中與海上的軍事挑戰，人民對自身防衛的信心將受到影響，因此台灣必須持續投資、強化自我防衛能力。

被問到是否擔心川普政府對台軍售節奏及雙邊互動議題，會因美國意圖與北京達成協議而受到犧牲，陳明祺強調，他對此「完全不擔心」，並對台美安全關係具有高度信心，他也指出，在貿易上川普是強硬談判者，而台灣也必須捍衛自己的利益。

