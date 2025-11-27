為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曝中配參政風險 梁文傑：國籍法也是在保護他們

    2025/11/27 19:13 記者林哲遠／台北報導
    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    立法院國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，要讓未完成放棄中華人民共和國國籍的中配，可以擔任中華民國公職。陸委會副主委梁文傑今天說，依照中共《反間諜法》等法律，中國公民，應配合其國家情報工作，且須提供情報線索和證據，若一位中配在台灣擔任公職，在可以接觸到國家機密之下，中共絕對會要求他們配合，所以站在陸委會的立場，是在保護中配面對的矛盾與風險。

    梁文傑說，中配雖然取得台灣國籍，但同時仍有中華人民共和國國籍，而根據中共《反間諜法》、《國家情報法》、《國家安全法》三部法律都要求中國公民，應配合其國家情報工作，且須提供情報線索和證據。

    梁文傑指出，如果一位中配在台灣擔任公職、若可以接觸到國家機密，那麼中共絕對會要求他們，提供相關的線索及證據。站在陸委會的立場，是在保護中配面對的矛盾與風險，因此從陸委會的角度來看，「國籍法」單一忠誠原則還是要維護。

    針對媒體詢問，若修「兩岸條例」提高中配的定居年限、參選門檻，是否能解決？梁文傑回應，台灣最早是規定每年多少配額，可以讓中配取得台灣定居的身分；後來，因人數不斷增加，朝野各黨覺得乾脆不要再有配額，就改為定居6年可取得身分證，延續那麼多年目前沒有改變必要。

    梁文傑強調，就算提高了定居年限，若中配一旦擔任公職，還是會遇到同樣的問題，除非中共它修改它相關的法律，不再要求中國公民或人民必須要配合國家情報工作、提供情報線索或證據，不管提高年限到多少，這個關都是繞不過的，所以從保護中配的角度來講，「國籍法」的單一忠誠原則還是要遵守。

