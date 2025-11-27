為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台北「大都更大塞車」 市議員：工務單位人力荒惡性循環難解

    2025/11/27 18:48 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員李明賢質詢。（記者田裕華攝）

    台北市議員李明賢質詢。（記者田裕華攝）

    台北市政府人力荒嚴重，台北市議會工務委員會質詢日前已有議員關注，提出首都加給等措施。議員李明賢今天在市政總質詢也指出，台北市是「大都更大塞車」時代，都更量能較柯市府任內增2.4倍，缺額60人以上的局處卻都集中在工務局及建管處等工務單位。除了民間薪水較高，北市也面臨中央磁吸效應，再加上生活不易，北市陷入惡性循環。

    李明賢直言，營造市場薪水優渥，對具專業執照者而言，工務單位誘因低。他也提到，甚至有一個科室，6個幹部跑掉一半，剩科長、技工、正工、還有股長，然後每一位要管一個行政區。他連問：「如何處理？明年再補足是否足夠？若外在誘因仍高，人才流失不是一樣的情況嗎？」台北市留不住人才另一關鍵，是因地方公務員薪水不及中央部會；此外，台北市人均消費平均也近35000元，為全國之首。

    李明賢提到，蔣萬安時期的都更案件較柯文哲任內多兩倍，雖審查流程加速，可是後面累積案件這麼多，「現在大都更大塞車，專業審核人才也沒辦法委外，陷入惡性循環。」他也曾遇過一個案件換了三個承辦人員，重新閱卷並了解案情所花費時間會降低審核效率。

    工務局長黃一平回覆，一線科長職缺明年會調高，今年也啟動留任獎金，應該會漸漸好轉。市長蔣萬安說，可以規劃用業務績效獎勵金鼓勵人才留任，甚至吸引人才進來，這也是北市府在思考的方式。

    人事處王崇斌也表示，明年七、八職等主管會調高一個職等，以七職等主管為例，提高一職等後薪水可增4840元，也可以逐年晉級；工程機關主要是八職等主管，調整後薪水可增加3340元。現在職務列等調整，主管職等已與中央三級機關齊平。

    更新處處長詹育齊說明，今年2月已導入數位審議平台，10月也推出光學辨識，減少同仁工作量，加速審議進行。

