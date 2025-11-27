「國家防疫一體」明年上路 首年編列16億元

衛福部次長莊人祥指出，政府啟動「國家防疫一體（One Health）」行動，明年預計投入16億元，相關預算正積極爭取立法院支持。（翻攝自健康台灣委員會直播）

政府啟動「國家防疫一體（One Health）」行動，明年預計投入16億元，總統府今（27日）召開「健康台灣推動委員會第六次委員會議」，衛福部次長莊人祥報告時指出，因應新興與再浮現傳染病、抗生素抗藥性及氣候與環境風險交織的挑戰，相關規劃自去年12月起，在政務委員陳時中的跨部會協調下正式展開，對應聯合國「防疫一體聯合行動計畫」，整合國內資源、發展整體行動方案，執行期程規劃落在2026至2030年，首年已編列16億元，正積極爭取立法院支持。

莊人祥指出，防疫一體強調人類、動物與環境健康密不可分，面對新興與再浮現傳染病、抗生素抗藥性及氣候變遷等複合風險，傳統各部會「各司其政」已難以因應，因此政策方向將提前部署、整合規劃，而不是等到疫情發生後才緊急應變。

在制度面上，行政院今年3月正式成立「國家防疫一體政策會報」，由政務委員擔任召集人、衛福部次長為副召集人，並邀集農業部、環境部及內政部等部會共同參與，建立院層級的跨部會協調平台，今年7月起，從行政院政策會報層級啟動聯合行動方案。

莊人祥說，除了由「健康台灣推動委員會」進行整體討論，讓防疫一體政策與國家健康治理方向相互銜接，未來也會運用國際通用的評估工具，全面盤點我國在人畜共通疾病、防疫應變、監測系統及跨部門合作等核心能力，並與國際進行比較，作為後續精進政策與制度設計的重要依據。

