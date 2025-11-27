為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    香港宏福苑大火已55死 內政部：全面檢討大樓興建狀況

    2025/11/27 17:55 記者李文馨／台北報導
    內政部次長董建宏說，對於香港大樓火災感到非常遺憾，內政部會全面檢討整體大樓的興建狀況。（記者李文馨攝）

    內政部次長董建宏說，對於香港大樓火災感到非常遺憾，內政部會全面檢討整體大樓的興建狀況。（記者李文馨攝）

    香港新界大埔宏福苑大火釀多人死傷，外界關注釀災原因與竹棚等因素是否相關。內政部次長董建宏今天表示，台灣現在已鮮少使用木工做施工架，且隨著法令規範明確，工法結構皆有一定程度的改變，也會進行強而有力的工安檢查，內政部將全面檢討整體大樓的興建狀況。

    董建宏今天在內政部部務會報會後記者會表示，香港此次火災因為使用木工做的施工架，台灣現在已鮮少使用，且多採用勞動部所規定的營造安全衛生設施標準，對於各項強度、使用規範都有規定，如使用鋼管施工架應符合國家標準CNS 4750規定，台灣相關工法結構已有一定程度的改變。

    董建宏指出，「營造安全衛生設施標準」第22條規定安全網的材料、強度、檢驗及張掛方式應符合CNS標準。國土署每年也都會定期或不定期要求地方政府抽查工安，也鼓勵民眾檢舉工安問題，希望透過此方式確保興建及勞工施工過程的安全，儘量做到零工安的狀態。

    他說，對於香港大樓火災感到非常遺憾，內政部會全面檢討目前整體大樓的興建狀況，並跟進勞動部規範的相關設施，國土署也積極進行建管檢查。

    媒體追問，台灣如何應對應對高樓層火災。消防署透過文字表示，依據「各類場所消防安全設備設置標準」規定，11樓以上樓層必須設置自動撒水設備；另「建築技術規則建築設計施工編」規定，16樓以上或50公尺以上的高層建築物，應整棟設置自動撒水設備。

    消防署說，雲梯車是提供消防人員滅火或搶救受困人員使用，建築物達一定樓層後，依樓層或高度設置安全梯、特別安全梯供內部人員避難使用，而當高層建築發生火災，警報設備偵知火災、發出警報時，就可以利用安全梯、特別安全梯逃生，並沒有住在幾樓以上傷亡風險變高的情形。

    消防署提醒，供公眾使用建築物、高層建築物平時應關閉安全梯、特別安全梯的防火門，保持樓梯不受火煙蔓延；另高層樓利用雲梯車救援，仍有不特定風險，所以建議仍以建築物內部固定的安全梯等為主要的逃生路徑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播