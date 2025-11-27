何鷹鷺拍片喊統一惹議 黃暐瀚曝「1隱憂」：藍營恐成兩岸戰爭禍首

國民黨前中常委何鷹鷺。（資料照）

國民黨前中常委何鷹鷺言論推崇兩岸統一，被黨中央考紀會停止黨職處分，宣布退黨。對此，媒體人黃暐瀚今（27）日發文說，國民黨長期的模糊策略，可能讓中國以為台灣已接受「被統一」，但發現事實不是這麼一回事時，「反而可能激起民憤，甚至引發戰爭。」

黃暐瀚在臉書粉專發文說，身為過去主跑國民黨的記者，自己自然很清楚，對國民黨來說，「九二共識一中各表」、「一個中國」、「我是中國人」等論述，指的都是「中華民國」而非「中華人民共和國」。不過，黃暐瀚認為何鷹鷺的談話，「意外點出了一個關鍵，那就是國民黨的兩岸模糊路線，很有可能會造成對岸民眾的誤解。」

黃暐瀚舉例，當聽到國民黨政治人物講「台灣地區」的時候，有多少對岸民眾會誤以為國民黨是接受「中華人民共和國統一兩岸，台灣回歸祖國，當台灣地區」，「一但大陸民眾誤解台灣的主流民意，是願意接受『被統一』的，期待了半天最後卻發現不是這麼一回事的時候，反而可能激起民憤，甚至引發戰爭。」

「這就是何鷹鷺所謂的『玩火』，與國民黨也許將是戰爭『罪魁禍首』的意思。」黃暐瀚認為，國民黨完全不用擔心失去1位中常委何鷹鷺，但卻有責任告訴兩岸的民眾，「1、要不要統？2、怎麼統？3、怎麼達到和平（不戰爭）？」但他也強調，「我相信國民黨是堅持中華民國的。」

不過，黃暐瀚坦言，「但我不知道到底應該怎麼做？才有辦法『拒統而不打仗』或『接受統一卻又同時維持民主制度、言論自由』。」他直言，「最重要的是，『中華民國』不會消失，還能繼續存在。」

最後，黃暐瀚說，「唯一的辦法，也許是『中華民國統一大陸』，但眼前看來有點不切實際。所以，究竟國民黨的兩岸解方是什麼？我願聞其詳，非常期待。」

