    首頁 > 政治

    吳怡農重提「13寇」事件 指改革者被圍剿

    2025/11/27 17:33 記者何玉華／台北報導
    吳怡農舉2006年「十三寇」事件，指提倡改革的黨內人物被保守派放話追殺。（資料照）

    壯闊台灣理事長吳怡農宣布爭取民進黨提名參選台北市長後，引發黨內不少質疑跟批評，他今（27）日表示，只要還有保持不同意見的空間，他不怕攻擊，並舉2006年「十三寇」事件，當時提倡改革的黨內人物被保守派放話追殺，連副總統蕭美琴也被污衊為「中國琴」。

    吳怡農日前受訪，說明過去幾次選戰被質疑是佛系選法的原因，提到「若黨內操盤手那麼會選，大罷免就不會如此」引起綠營支持者的質疑跟批評；他今天在臉書貼文表示，只要還有保持不同意見的空間，他不怕攻擊。他舉民進黨在2006至2007 年發生的「十三寇」事件為例說，當時提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音，連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。

    「不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍。」吳怡農表示，每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。他從政的初衷，就是希望帶來改變。對於錯誤，不論政黨，他都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人。

    吳怡農說，初選是政黨內部競爭的方式之一：提出願景、交換意見、爭取支持。一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間。現在重點不應該只放在「誰適合」，而是想為台北市「做什麼」？

