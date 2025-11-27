為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民調》賴清德滿意度出現黃金交叉 民進黨支持度創一年新高

    2025/11/27 17:37 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德施政滿意度，近5個月來首見「黃金交叉」。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德施政滿意度，近5個月來首見「黃金交叉」。（資料照）

    《震傳媒》今（27日）公布最新民調，總統賴清德的施政滿意度為44.1%、不滿意度43.3%，近5個月來首見「黃金交叉」；賴總統的信任度為48.2%、不信任度39.9%。此外，民進黨的支持度較上月飆升6.4個百分點、高達37.1%，創一年來新高，國民黨則下滑至22.3%、民眾黨為13.4%。

    根據《震傳媒》民調結果，在賴總統施政滿意度方面，有44.1%受訪者表示滿意、43.3%不滿意；與前次調查相比，滿意度上升3.4%、不滿意度下降4.8%。民進黨支持者有87.5%表示滿意，國民黨支持者86.4%表示不滿意，民眾黨支持者81.1%表示不滿意。台南市滿意度60.1%為六都最高，桃園市不滿意度59.1%六都最高。

    賴總統信任度方面，有48.2%民眾表示信任、39.9%不信任。與前次調查相比，信任度上升4.4%、不信任下降4.5%，兩者差距達8.3%。進一步分析政黨傾向，民進黨支持者有91.6%表示信任，國民黨支持者83.1%表示不信任、民眾黨支持者79.8%表示不信任，不偏袒任何政黨者有36.0%不信任、略高於33.3%信任。台南市信任度66.6%為六都最高。桃園市不信任度53.4%為六都最高。

    政黨方面，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，創該調查一年來的新高紀錄，國民黨支持度為22.3%、民眾黨13.4%，藍白支持度加總35.7%仍不敵民進黨。

    本次民調是由《震傳媒》出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。成功完訪1072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

