為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陸軍93對佳偶聯合婚禮 無人機「精準」傳情交換戒指

    2025/11/27 17:07 記者方瑋立／台北報導
    新人們在浪漫親吻中完成結婚儀式。（陸軍司令部提供）

    新人們在浪漫親吻中完成結婚儀式。（陸軍司令部提供）

    陸軍司令部今（27）日舉辦114年「情定大漢，幸福永傳」聯合婚禮，由陸軍司令呂坤修上將擔任證婚人，見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等93對佳偶情定終生，邁向嶄新幸福人生的重要時刻。陸軍說明，本次聯合婚禮活動，特別安排新人搭上白馬馬車，真實呈現如童話般浪漫場景，以及飛操手精準操作無人機遞送定情婚戒等精彩橋段，為新人們營造難忘且幸福洋溢的婚禮紀錄。

    搭乘純白馬車 584旅新人直呼「浪漫」

    新人隊伍遊行時，由6輛憲指部快反連印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礴樂曲進場，最吸睛的是，遊行過程特別安排新人乘坐白馬馬車，宛如童話故事般的夢幻場景，在現實生活中呈現，讓參與的官兵和親友們直呼「太浪漫了」!

    搭乘馬車的裝甲584旅蔡宗鵬少校伉儷說，原本以為在婚禮上乘坐馬車，只會存在電影畫面裡，沒想到能夠在陸軍聯合婚禮中實現，絕對是最獨一無二的幸福回憶。

    自己的情歌自己唱 新人擔任婚禮歌手

    此外，陸軍本次聯合婚禮，除延續過去安排官兵現場演唱的傳統，更首次由新人伉儷擔任婚禮歌手。潘育賢中士與妻子吳家羽獻唱原創歌曲「我答應你」等活潑輕快的歌曲，帶領現場新人們和與會嘉賓一同隨著音樂起舞，讓典禮會場增添熱鬧氛圍，為婚禮活動揭開幸福洋溢的序幕。

    陸軍秉革新作戰思維，將無人機訓練視為訓練要務之一，本次聯合婚禮即展現訓練成果，更是活動的亮點之一。在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手展現純熟技巧，精準地操控無人機懸掛囍字提袋，為新人代表584旅蔡宗鵬少校伉儷遞送定情戒指，無人機緩緩升空瞬間，象徵愛情承載祝福，飛向幸福未來，為現場嘉賓帶來滿滿的驚喜與感動。

    另外，陸軍聯合婚禮場地周邊，除設置多元婚禮裝置藝術，也陳展陸射劍二飛彈車、攻擊無人機飛彈系統等新式裝備，以及阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等旋翼機，提供新人和親友們拍照留念，為陸軍聯合婚禮留下美好回憶。

    無人機遞送定情婚戒。（陸軍司令部提供）

    無人機遞送定情婚戒。（陸軍司令部提供）

    陸軍聯合婚禮新人合影留念。（陸軍司令部提供）

    陸軍聯合婚禮新人合影留念。（陸軍司令部提供）

    新人與阿帕契攻擊直升機合影留念。（陸軍司令部提供）

    新人與阿帕契攻擊直升機合影留念。（陸軍司令部提供）

    新人代表蔡宗鵬少校伉儷搭乘白馬馬車進場。（陸軍司令部提供）

    新人代表蔡宗鵬少校伉儷搭乘白馬馬車進場。（陸軍司令部提供）

    新人潘育賢中士伉儷擔任婚禮歌手獻唱。（陸軍司令部提供）

    新人潘育賢中士伉儷擔任婚禮歌手獻唱。（陸軍司令部提供）

    陸軍司令呂上將率福證長官與全體新人共同施放幸福氣球。（陸軍司令部提供）

    陸軍司令呂上將率福證長官與全體新人共同施放幸福氣球。（陸軍司令部提供）

    陸軍司令呂上將致贈新人代表蔡宗鵬少校伉儷新人結婚賀禮。（陸軍司令部提供）

    陸軍司令呂上將致贈新人代表蔡宗鵬少校伉儷新人結婚賀禮。（陸軍司令部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播