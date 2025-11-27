陸軍93對佳偶聯合婚禮 無人機「精準」傳情交換戒指

新人們在浪漫親吻中完成結婚儀式。（陸軍司令部提供）

陸軍司令部今（27）日舉辦114年「情定大漢，幸福永傳」聯合婚禮，由陸軍司令呂坤修上將擔任證婚人，見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等93對佳偶情定終生，邁向嶄新幸福人生的重要時刻。陸軍說明，本次聯合婚禮活動，特別安排新人搭上白馬馬車，真實呈現如童話般浪漫場景，以及飛操手精準操作無人機遞送定情婚戒等精彩橋段，為新人們營造難忘且幸福洋溢的婚禮紀錄。

搭乘純白馬車 584旅新人直呼「浪漫」

新人隊伍遊行時，由6輛憲指部快反連印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礴樂曲進場，最吸睛的是，遊行過程特別安排新人乘坐白馬馬車，宛如童話故事般的夢幻場景，在現實生活中呈現，讓參與的官兵和親友們直呼「太浪漫了」!

請繼續往下閱讀...

搭乘馬車的裝甲584旅蔡宗鵬少校伉儷說，原本以為在婚禮上乘坐馬車，只會存在電影畫面裡，沒想到能夠在陸軍聯合婚禮中實現，絕對是最獨一無二的幸福回憶。

自己的情歌自己唱 新人擔任婚禮歌手

此外，陸軍本次聯合婚禮，除延續過去安排官兵現場演唱的傳統，更首次由新人伉儷擔任婚禮歌手。潘育賢中士與妻子吳家羽獻唱原創歌曲「我答應你」等活潑輕快的歌曲，帶領現場新人們和與會嘉賓一同隨著音樂起舞，讓典禮會場增添熱鬧氛圍，為婚禮活動揭開幸福洋溢的序幕。

陸軍秉革新作戰思維，將無人機訓練視為訓練要務之一，本次聯合婚禮即展現訓練成果，更是活動的亮點之一。在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手展現純熟技巧，精準地操控無人機懸掛囍字提袋，為新人代表584旅蔡宗鵬少校伉儷遞送定情戒指，無人機緩緩升空瞬間，象徵愛情承載祝福，飛向幸福未來，為現場嘉賓帶來滿滿的驚喜與感動。

另外，陸軍聯合婚禮場地周邊，除設置多元婚禮裝置藝術，也陳展陸射劍二飛彈車、攻擊無人機飛彈系統等新式裝備，以及阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等旋翼機，提供新人和親友們拍照留念，為陸軍聯合婚禮留下美好回憶。

無人機遞送定情婚戒。（陸軍司令部提供）

陸軍聯合婚禮新人合影留念。（陸軍司令部提供）

新人與阿帕契攻擊直升機合影留念。（陸軍司令部提供）

新人代表蔡宗鵬少校伉儷搭乘白馬馬車進場。（陸軍司令部提供）

新人潘育賢中士伉儷擔任婚禮歌手獻唱。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂上將率福證長官與全體新人共同施放幸福氣球。（陸軍司令部提供）

陸軍司令呂上將致贈新人代表蔡宗鵬少校伉儷新人結婚賀禮。（陸軍司令部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法